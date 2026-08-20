（辛辛那提法新电）美国名将汤米·保罗（Tommy Paul）在星期三（8月19日）的辛辛那提网球大师赛男单第三轮以4比6、7比6（6）、6比4爆冷逆转击败德国头号种子兹维列夫（Zverev），挺进八强。而白罗斯世界第一女单阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）同一天也两盘不敌捷克选手萨拉·贝伊莱克（Sara Bejlek），意外落马。

本场比赛受到大雨干扰，在第二盘第七局时曾暂停90分钟，还经历了两次因清理场地上积水而暂停五分钟的小插曲。

兹维列夫原本有机会在第二盘抢七6比5领先时直接锁定胜局，但他的网前截击挂网错失良机。决胜盘中，这名法网冠军曾率先破掉保罗的发球局取得4比2领先，但保罗迅速实现回破，并在第九局再度破发以5比4反超，最终稳稳保住发球胜赛局。这也是保罗在双方近四次交手中取得的第三场胜利。

保罗赛后说：“我自己也不太清楚是怎么做到的。我顶住了几次接发球，他给了我一些攻击二发的机会，并且还送出几次双误，这确实帮了大忙。

“我在场上打得更具侵略性，也充分享受比赛。我希望能够在这个基础上继续提升状态，在美网达到巅峰。”

保罗的八强对手将是法网亚军科博利（Cobolli），后者在经历长达两个半小时的苦战后，以4比6、7比6（3）、6比3逆转击败手感火热的19岁西班牙小将霍达尔（Jodar）。科博利在本届赛事的前三场比赛均打满三盘，这也是他继马德里大师赛后，本赛季第二次打进大师赛八强。

在其他男单对决中，上一轮爆冷淘汰塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）的阿根廷选手蒂兰特（Tirante）延续黑马之旅，以5比7、6比4、6比4逆转捷克好手门希克（Mensik），首次锁定大师赛八强席位；法国选手菲尔斯（Fils）则以6比3、6比4横扫5号种子、澳大利亚名将德米纳尔（de Minaur）。

伊加晋级女单八强 多位大满贯冠军出局

女单赛场当天的最大爆冷，无疑是世界排名第35位的萨拉经过顽强拼搏，在一场打到隔天凌晨的拉锯战中，以7比6（7）、6比4爆冷击败头号种子阿丽娜。

作为前赛事冠军的阿丽娜在首盘比赛中率先破发，并在抢七中一度以5比1大幅领先，然而萨拉之后展开强势反扑，历时65分钟逆转拿下首盘。

进入第二盘，萨拉在1比4落后的绝境下上演绝地反击，三次破了白罗斯巨星的发球局，最终以一记爱司球（Ace）强势锁定胜局。

萨拉在收获职业生涯对阵世界前10名球员的首场胜利后说：“我激动得语无伦次了——这感觉太不可思议了。我完全是在凭直觉打球，并没有想太多。我努力让自己不紧张，只是去打好每一球。无论发生什么，我都始终相信自己。”

在另一场女单比赛中，波兰卫冕冠军、六届大满贯得主伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）耗时88分钟，在错失数个赛点后以6比3、6比3击败法国选手戴安娜·帕里（Diane Parry）。作为七号种子的伊加连续第四年打进辛辛那提八强，这也是她职业生涯第30次打进WTA 1000级别赛事的八强赛。

伊加将在复赛中迎战哈萨克斯坦强敌伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），后者以6比4、6比4淘汰了俄罗斯的戴安娜·施耐德（Diana Shnaider）。这场比赛将是上周多伦多站决赛的重演，当时伊加击败伊莲娜夺得其2026赛季的首座冠军。

值得一提的是，另有两名现役大满贯冠军惨遭淘汰。乌克兰选手玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk）在先失一盘的情况下上演逆转，以4比6、6比0、6比2击败了五号种子、法网冠军米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）。

捷克六号种子、温网冠军琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）则在另一场受到恶劣天气打扰的比赛中，以1比6、4比6不敌美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。