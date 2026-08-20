新加坡在2026年澳大利亚室内跳伞公开锦标赛上表现亮眼，在所参加的所有项目中均斩获奖牌。六名选手全员得牌，一共拿下六金、五银和两铜。

在8月14日至16日于新南威尔士州举行的比赛中，傅诗玲和李鸿界都拿到四金一银的好成绩。两人和傅诗玲的妹妹傅艺玲更是包揽单人竞速赛的前三名。李鸿界拿到金牌、傅诗玲和傅艺玲分夺银牌和铜牌。

除此之外，李鸿界在单人自由式项目成功卫冕，并和傅诗玲在双人动态赛夺冠。傅艺玲和泰国搭档库泽·蒂夫蒂克（Kuzey Tiftik）拿到双人动态赛银牌。这四人也联手在四人动态赛力压两支澳大利亚队伍摘金。

此外，傅诗玲和朱昱璇组成“萤火虫双人组”（Team Firefly）也在双人垂直队形跳伞拿到金牌。傅诗玲也在最后一个项目身体飞控赛力压李鸿界摘金，后者夺银牌。

两10岁小将首参赛顺利摘牌

澳洲公开赛iFLY Downunder场馆的风洞是李鸿界和傅艺玲开展国际赛事生涯的地方。现年17岁的两人在2017年8岁时在这里首次参加国际赛事，在这次比赛中，还有两名10岁小将和他们一样，首次参加国际赛就夺牌。

新加坡室内跳伞队大唱丰收，六名选手都有奖牌进账。后排左起为李鸿界、朱昱璇、傅艺玲、傅诗玲；前排左起为李文蒽和高凱恩。（新加坡室内跳伞设施AltitudeX提供）

经过为期两个月的密集训练后，高凱恩和李文蒽在青少年中级自由式比赛完成她们的首秀，分别获得银牌和铜牌。两人还作为搭档参加双人中级垂直队形跳伞比赛，并获得银牌。

对于这次比赛，李鸿界说：“在我起步的同一个地方，卫冕我去年在这里赢得的冠军，这绝非理所当然，我倍感珍惜。而看着高凱恩和李文蒽在她们人生的第一场比赛中夺得奖牌——而且是在我当年起步的同一个风洞里，这绝对是一个特殊的时刻。”

和李鸿界一样表现出色的傅诗玲谈到和前者及妹妹共同登上领奖台时说：“我们共同训练的目的就是为了互相激励、携手登上领奖台。我们不断跟上彼此的节奏，每一轮的差距仅在1秒以内，最终我以0.038秒之差与第一名失之交臂，这绝对是一个令人兴奋的组别。”

室内跳伞作为新兴运动，模拟高空跳伞的情形，运动员可以在风洞里漂浮做动作，并由裁判打分，或争取在最短时间内完成动作。这项运动考验选手身体平衡与转向节奏等；双人或多人项目也考验选手之间的配合。

新加坡室内跳伞队过后将在9月18日至20日于印度尼西亚茂物，参加第二届亚洲室内跳伞锦标赛。我国在两年前于澳门举办的首届比赛拿到三金两银一铜，当时拿下单人自由式金牌的李鸿界将寻求卫冕。