（费城综合电）在新加坡时间星期四（8月20日）的美国足球大联盟（MLS）最新一轮焦点战中，尽管阿根廷球王梅西（Messi）斩获父亲离世后的首球，但迈阿密国际（Inter Miami）仍于客场以2比2战和费城联合（Philadelphia Union）。

对于梅西而言，过去的两周异常艰难，他的父亲兼长期经纪人豪尔赫·梅西（Jorge Messi）8日在家乡不幸去世，享年68岁。回国奔丧的梅西缺席联赛杯对阵蒙特雷（Monterrey）的比赛，而他在归队后的前两场比赛未能参与进球，导致迈阿密国际遭遇连败。

然而本场比赛，这位阿根廷传奇用行动宣告他的坚韧回归。尽管费城联合第11分钟先拔头筹，但梅西第21分钟在前场送出精准的斜传，左路插上的乌拉圭神锋苏亚雷斯（Suarez）头球摆渡，助攻平特（Pinter）近距离抢点破门，让迈阿密国际将比分扳为1比1。

仅五分钟后，梅西接球后灵巧摆脱防守球员，在禁区前沿用他标志性的左脚弧线球兜射死角，助迈阿密国际以2比1反超比分。进球后，梅西缓缓抬头做出职业生涯最具标志性、但这一次却承载着无尽哀思的庆祝动作——双手指天，深情凝视费城上空。

迈阿密国际球星梅西（左）进球后双手指天，告慰亡父。（法新社）

凭借这个进球，梅西不仅将个人职业生涯的正式比赛总进球数刷新至惊人的922球，同时也将他本赛季的联赛进球数提升至13个，在美职联射脚榜上仅落后领跑的达拉斯（Dallas）前锋穆萨（Musa）一球，保留着卫冕金靴的希望。

迈阿密国际四轮不胜 主帅直言需尽快调整

然而，费城联合在第58分钟由尼尔·皮埃尔（Neil Pierre）再下一城，将最终比分定格在2比2，让梅西的“温情致敬之夜”留下些许遗憾。在战和费城联合后，迈阿密国际已经连续四场比赛未尝胜绩，在东部联盟积分榜上落后领头羊纳什维尔（Nashville）七分。

迈阿密国际主帅霍约斯（Hoyos）说：“我们来到这里是为了赢球，但很遗憾没有做到。我们对和局很不满意，因为我们不喜欢这样的结果。但现在我们需要好好休息，为下一场比赛做准备。”迈阿密国际将在不到72小时内，于星期天（23日）迎战多伦多队（Toronto FC）。

在同日的其他美职联比赛中，莱万多夫斯基（Lewandowski）在禁区内制造犯规并主罚命中，帮助芝加哥火焰（Chicago Fire）以2比1险胜奥兰多市（Orlando City），豪取六连胜后升至东部第三，少赛一场下仅落后迈阿密国际四分。