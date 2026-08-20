（东京法新电）日本足球传奇三浦知良再次写下历史新篇章！59岁的他在星期三（8月19日）的日本天皇杯正赛首圈攻入两个罚球，助日本第三级别球队福岛联队（Fukushima United）以7比0横扫业余球队大山足球球会（Oyama Soccer Club），并成为这项拥有106年历史赛事的最年长进球者。

这名被誉为“King Kazu（知良国王）”的老将目前已经踏入职业生涯第42个赛季。他上个月底刚攻入近四年来的首个正式比赛进球，帮助福岛联队以7比0大胜另一支业余球队磐城古河（Iwaki Furukawa），拿到天皇杯正赛资格。

本仗则是他自2005年11月效力澳大利亚悉尼队（Sydney FC）以来，首次在一场比赛中攻入超过一球。

三浦知良：一直在练习罚球

他在赛后受访时说：“你永远不知道什么时候会轮到你主罚。

“所以我一直练习罚球，很高兴这些练习最终派上用场。”

这两个进球也让他打破了天皇杯最年长进球者的纪录。此前的纪录由日本前国脚小野伸二保持，他当时41岁。

三浦知良本仗以队长身份首发，并一直踢到第58分钟才被换下。

他在第12分钟攻入第一个罚球，第55分钟再获得罚球机会，同样稳稳命中。

他说：“当时的气氛非常特别，也很安静，对方球迷没有任何嘘声。

“我能感受到所有人的目光都集中在我身上。能够在这样的情况下罚中，我真的很开心。”

三浦也希望，这两个进球能为他争取到更多的上场机会。他说：“如果我没有上场比赛，就不可能进球。我会每天继续努力训练，争取获得上场机会。”

三浦知良于1986年代表巴西球队桑托斯（Santos）完成职业生涯首秀，此后还曾在意大利、克罗地亚、澳洲和葡萄牙踢球。

他在1990年首次代表日本国家队出场，但令人遗憾的是，尽管他为日本队在89场比赛中攻入55球，却在1998年日本首次闯入世界杯正赛时，意外落选最终名单。

三浦知良于今年1月加盟福岛联队，并希望用进球和助攻来回报新球队对他的信任。