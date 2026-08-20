英超豪门“红军”利物浦前队长杰拉德（Gerrard）将于10月4日至5日到访新加坡，出席在圣淘沙名胜世界举办的首届“超越球场”（Beyond the Pitch）系列活动，本地球迷届时将有机会与这位传奇球星近距离互动。

由世界足球传奇公司（World Football Legends）举办的“超越球场”是一项全新企划，旨在让观众更深入地了解足球史上最杰出人物背后的故事。活动不仅关注这些球星在球场上的成就，更关注塑造他们人生的经历、挑战、领导力以及关键时刻。

首届“超越球场足球训练营”活动将于10月4日在圣淘沙名胜世界的逸濠酒店（Equarius Hotel）大草坪举行，参与者会在新加坡足球总会（FAS）认证教练的指导下进行训练，杰拉德将全程参与并与参与者互动。训练营的最后环节是与杰拉德的互动问答，之后还将提供签名和合影机会。

世界足球传奇公司创始人霍拉汉（Holahan）说：“这项活动旨在让人们走近传奇，创造终生难忘的体验。没有比杰拉德更适合担任开启这个系列活动的人选了，新加坡的球迷不仅能与他互动，还能聆听他亲口讲述那些激励人心的赛场与人生故事。”

限量门票周五开售

杰拉德还将出席“超越球场”慈善晚宴，并在“与杰拉德对话”环节中担任主讲嘉宾，深入分享自己从明星球员、功勋队长到主帅的传奇转型之路，畅谈关于领导力、赛场挑战以及退役后人生的感悟。

随后，杰拉德还将与新加坡足坛的代表们汇聚一堂，参与“足球领导力小组讨论”，共同探讨本地足球的发展、教练哲学以及如何培养新加坡的下一代足球新星。

对于杰拉德球迷而言，这是一睹这名名宿风采的难得机会。“超越球场”慈善晚宴的限量门票将于星期五（8月21日）上午10时正式公开发售，欲知更多详情，可浏览官方活动网页。