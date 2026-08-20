我国羽毛球头号男单骆建佑在星期四（8月20日）举行的2026年新德里羽毛球世锦赛16强赛，与加拿大华裔名将赖浩俊激战52分钟后，以0比2告负，无缘八强。



七号种子赖浩俊本仗更快进入比赛状态，一开赛就建立4比0的优势，但世界排名第13的骆建佑随后迎来小爆发，在比分来到5比11后连得三分，将比分追至8比11。在被追回一球后，他更是奋力连追八分，以16比12实现反超。

但赖浩俊随即调整心态，终止骆建佑连续得分的势头，并率先拿到局点。尽管骆建佑两次挽救局点，但赖浩俊最终还是以22比20先下一城。

第二局的情况与首局类似，骆建佑再次于比赛中段领先的情况下痛失好局，最终只能以20比22、18比21结束本届世锦赛征程。

有趣的是，这个比分与骆建佑在去年的世锦赛复赛败给赖浩俊时如出一辙。两人职业生涯只交手过两次，而骆建佑两次都是输的一方。

骆建佑赛后对《联合早报》说：“今天我在场上已拼尽全力，但赖浩俊在最后几个关键时刻的表现更加稳定。我只需要继续提升自己，把注意力放在下一场比赛，争取有更好的表现。”

我国羽将们结束世锦赛征程

随着骆建佑止步男单16强，我国羽将们也已全部告别本届世锦赛。二号男单 郑加恒 星期三（19日）以21比19、19比21、11比21遗憾遭到三号种子的印度尼西亚名将佐纳丹逆转，无缘16强。

新加坡在本届世锦赛有两支男双组合参赛，而两队皆止步32强。高永杰／洼纯佑以0比2不敌16号种子的丹麦名组合拉斯姆森（Rasmussen）／阿斯特鲁普（Astrup），黄劲腾／黄家豪则与10号种子的英格兰组合莱恩（Lane）／文迪（Vendy）激战三局后出局。

我国头号女单杨佳敏因伤退赛，世界排名第117的小将李心仪作为新加坡唯一女球员征战本届赛事，但首圈就被丹麦好手莱恩·克里斯托弗森（Line Christophersen）轻松淘汰。