新加坡地板钩球总会首次推出长期海外训练计划，七名国家队球员将在今年9月至明年3月赴瑞典展开为期七个月的训练与比赛，借此长期接触世界顶尖的地板钩球训练体系，为未来国际赛事做好准备。

新加坡地板钩球总会星期四（8月20日）在新加坡体育城举行“新加坡地板钩球海外训练计划”（Singapore Floorball Overseas Training Programme，SFOTP）启动暨欢送仪式。七名球员包括六名女将和一名男球员，将前往瑞典著名地板钩球俱乐部Pixbo IBK，在当地训练及参加比赛。

获选参与计划的球员分别是西蒂·诺哈丽查（Siti Nurhaliza）、王艳婷、林洁盈、符文馨、吴欣郿、努尔·茵希拉（Nur Insyirah），以及目前正在韩国参赛的男子地板钩球国家队球员蔡炜源。这七人将在瑞典融入Pixbo IBK的训练环境，接受持续性的高水平训练，并通过比赛累积经验。

总会指出，这项计划将成为国家队备战未来重要赛事的平台，包括2027年东运会，以及新加坡主办的2029年东运会。总会的目标是在2027年至2029年间每年选派约10名运动员参与这项计划，具体人数将视资金、运动员情况，以及海外合作伙伴的接待能力而定。

吴欣郿希望利用这次难得的机会进步，并帮助球队获得更好的成绩。（海峡时报）

吴欣郿：把握这次机会

谈到获选参加这项计划，28岁的门将吴欣郿告诉《联合早报》，自己当下的第一反应是惊喜和兴奋。

她说：“这是一个很难得的机会，也是国家队首次派球员到海外进行长期训练和比赛，所以对我们来说真的非常难得。我也会好好把握这次机会，希望自己能够有所成长和进步，帮助球队获得更好的成绩。”

至于这趟旅程最大的挑战，这名室内设计师说：“我觉得应该是那里的生活环境，球队文化和沟通方面应该也会遇到一些挑战。不过我会慢慢去适应。他们之前也来过新加坡，英文也说得不错，所以我相信融入球队应该不会是太大的问题。”

我国2028年承办U19世锦赛

除了推动国家队球员赴海外训练，新加坡地板钩球总会会长欧嘉安也在活动上宣布，将于2028年2月承办男子19岁以下（U19）世界地板钩球锦标赛。

这也是我国继2023年举办女子世界地板钩球锦标赛之后，又一项在本土举办的国际地板钩球大赛。欧嘉安说：“我们希望新加坡运动员能亲眼目睹，并体验高水平赛事的要求和比赛风格。我们认为，将赛事带回新加坡能够激励更多国人前来观赛，同时对U19队伍来说也是一次很好的检验。”

新加坡U19男子地板钩球队刚在8月5日至8月8日举行的亚洲—大洋洲地板钩球联合会（AOFC）资格赛中夺冠，成功获得明年2月在拉脱维亚举行的世锦赛参赛资格。