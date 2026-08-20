在新德里举行的世界羽毛球锦标赛星期四（8月20日）爆出多场冷门，男女单打名将相继落马。中国奥运冠军陈雨菲苦战三局，不敌泰国名将李美妙，止步女单16强赛。印尼三号种子佐纳丹亦遭丹麦黑马杰姆克（Gemke）淘汰。

随着李诗沣遭日本球员奈良冈功大逆转，夺冠热门中国男单在本届世锦赛全军覆没。

鏖战三局 陈雨菲不敌泰国李美妙

世界排名第四的中国女单名将陈雨菲，在过去17次交手中，对李美妙取得16胜1负的绝对优势，唯一的败绩还要追溯至八年前。然而本场对决，世界排名第10的李美妙展现出极强的韧劲与防守反击能力。

首局陈雨菲以21比15先拔头筹，但李美妙在次局顶住压力，以25比23险胜，扳回一城。决胜局李美妙在6比13落后的劣势下绝地反击，最终耗时84分钟，以15比21、25比23、21比17逆转战胜上届亚军陈雨菲，连续两届世锦赛闯入八强赛。

值得一提的是，李美妙上届世锦赛闯入八强赛，正是被陈雨菲淘汰出局。

中国男单全军覆没 杰姆克再成“种子杀手”

世界排名仅为第26位的丹麦球员杰姆克（图），逆转淘汰世界排名第三的印尼名将佐纳丹，成功晋级八强赛。（路透社档案照片）

男单赛场同样冷风频吹。中国队的2025年世锦赛冠军石宇奇和翁泓阳首轮被淘汰后，独苗李诗沣成为全队最后的希望。然而在16强战中，李诗沣以21比13、21比23、11比21遭奈良冈功大淘汰，宣告中国男单在八强赛前全军覆没。

男单另一大冷门由世界排名第26位的丹麦球员杰姆克制造。继淘汰中华台北的全英赛冠军林俊易后，杰姆克本轮再现黑马本色，以11比21、21比13、21比18逆转淘汰世界排名第三的印尼名将佐纳丹，杀入八强赛。

杰姆克下一轮将迎战淘汰我国男单一哥骆建佑的加拿大好手赖浩俊。

男双方面，来自中国的巴黎奥运会银牌得主“梁王”组合（梁伟铿／王昶），以大比分2比1险胜前一天将我国男双组合高永杰／洼纯佑淘汰的丹麦组合阿斯特鲁普（Astrup）／拉斯姆森（Rasmussen），晋级男双八强赛。

中国混双头号热门“凤凰组合”冯彦哲／黄东萍直落两局击败日本组合渡边勇大／田口真彩，率先挺进八强赛。