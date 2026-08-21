（路透电）美国网球公开赛主办方星期四（8月20日）宣布，作为本年度的最后一项大满贯赛事，今年美网的总奖金池将达到创纪录的1.08亿美元（约1.37亿新元），比去年激增20%。

在本届于8月23日至9月13日期间于纽约举行的网球盛会中，男女单打冠军各自将斩获550万美元的巨额奖金，较去年增长10%，这也是大满贯历史上正赛单打冠军获得的最丰厚的一笔单笔奖金。

此外，本次奖金方案还包含一项创下大满贯首轮出局奖金纪录的奖励：今年首轮出局的球员奖金将大幅增长27%，达到14万美元。

本次发布的方案还包含一项在2026年启动的“球员支持计划”，主办方率先注入200万美元的初始基金，并在男女球员之间平均分配。这一举措获得球员们的普遍欢迎。

ATP（男子网球协会）与WTA（女子网球协会）在一份联合新闻稿中说：“这些举措代表着过去18个月里球员与美网之间持续对话所取得的重要进展。

“这是奖金的大幅提升。虽然这目前尚未与既定的收益共享公式挂钩，但球员们依然坚持这一原则，并将继续与各个大满贯赛事共同朝着这一目标努力。”

就在这个奖金分配方案公布前不久，四大顶级网球公开赛联合宣布成立“大满贯球员委员会”（Grand Slam Player Council），旨在让球员们在奖金分配等一系列核心议题上拥有更多的话语权。