（马德里法新电） 西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期四（8月20日）宣布，在摆脱困扰他长达四个月的手腕伤势后，他将在美国网球公开赛中重返赛场，开启自己的卫冕之旅。

这名拥有七座大满贯冠军奖杯的球星在社交媒体上发布的视频中说：“我回来了。开始吧。”

自今年4月中旬因右手腕受伤退出巴塞罗那公开赛以来，这位西班牙球星就再未参加过任何比赛，并相继缺席法国网球公开赛和温布登网球锦标赛。

今年1月，年仅22岁的阿尔卡拉斯在澳大利亚网球公开赛上加冕冠军，成为网球历史上达成“全满贯”的最年轻男子球员。随后他还在2月赢得多哈硬地赛冠军。

然而在巴塞罗那站退赛后，他因伤连续退出了马德里大师赛和罗马大师赛，随后更是无奈缺席曾连续两次夺冠的法网。随后他也未能赶上温网赛场，其宿敌辛纳（Sinner）在决赛中击败法网冠军兹维列夫（Zverev），于伦敦草地球场上连续第二年夺冠。

温网结束后，兹维列夫曾一度超越阿尔卡拉斯升至世界第二，但阿尔卡拉斯随后重新夺回世界第二的位置，排名压过这位德国名将。

阿尔卡拉斯原本计划在本周的辛辛那提硬地大师赛中复出，当他宣布退出这个赛事时，一度引发了外界对他能否及时赶上美网赛场进行卫冕的担忧。

在此之前，自2021年澳网首次亮相大满贯正赛以来，阿尔卡拉斯仅缺席过一次大满贯赛事——即2023年因腿筋伤势遗憾错失墨尔本之战。