（洛杉矶法新电）前美国职业篮球联赛（NBA）常规赛最有价值球员（MVP）詹姆斯·哈登（James Harden）的经纪人向ESPN透露，哈登已同意与克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）签署一份为期三年、总价值9700万美元（约1.23亿新元）的新合约。

即将在8月26日满37岁的哈登在上赛季结束后拒绝了其合约中最后一年的球员选项，选择成为自由球员。

哈登当时跳出合约的决定，曾为骑士队在争取超级球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）时提供更大的薪酬灵活空间，不过后者在效力洛杉矶湖人（LA Lakers）八年后，最终选择加盟费城76人（Philadelphia 76ers）。

如今，哈登将重新回到这支他在今年2月通过洛杉矶快艇（LA Clippers）的交易中所加盟的球队。

哈登在骑士的第一个季后赛之旅以苦涩告终，他们在东部决赛中遭纽约尼克斯（New York Knicks）4比0横扫淘汰。

在加盟骑士后的26场常规赛中，哈登场均能贡献20.5分和7.7次助攻；但在季后赛中他的表现有所下滑，场均得分降至19.2分，投篮命中率与三分命中率分别为41%和29.9%，同时还伴随着场均4.7次的糟糕失误。

作为11次入选全明星和三届NBA得分王，哈登在2018年加冕MVP，也是迄今为止最后一名荣获这个奖项的美国本土球员。