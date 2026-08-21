（拉文纳法新电） 于2015年退役的巴西传奇巨星罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho）星期四（8月20日）宣布，他在退役11年后将重新复出，加盟意大利第三级别联赛球队拉文纳（Ravenna），力争攻进其职业生涯的“第300个进球”。

现年46岁的罗纳尔迪尼奥曾随巴西国家队夺得2002年世界杯冠军，并在2005年荣获金球奖。他在2015年9月代表巴西富明尼斯（Fluminense）踢完最后一场正式比赛后，结束他辉煌的职业生涯。

这名前巴黎圣日耳曼（PSG）、巴塞罗那（Barcelona）及体育米兰（AC Milan）前锋在拉文纳海滩边举行的亮相仪式上说：“能和朋友们在一起我感到非常开心，我们拥有一支可以有所作为的球队。

“你们会看到我出场比赛吗？我不知道，这只有教练说了算。重返意大利的感觉太棒了，我是来帮助队友争取胜利的。

“正如你们所见，我的身材保持得很好，感觉很棒……如果能攻进我的第300个进球，那就更完美了。”

罗纳尔迪尼奥的这次复出最早由意裔美国商人、拉文纳俱乐部老板齐普里亚尼（Cipriani）于今年6月在迈阿密世界杯期间公布。

齐普里亚尼在星期四说：“他的目标非常浪漫，那就是争取打进他的最后一粒进球。他的加入绝非象征性的噱头，也不是为了博取关注的营销炒作。”

齐普里亚尼说，曾代表巴西国家队出场97次并攻入33球的罗纳尔迪尼奥还将成为俱乐部的股东之一。不过，他不会在下星期一（24日）对阵雷吉亚纳（Reggiana）的意丙揭幕战中登场。

拉文纳在上赛季意丙B组中排名第三，他们目前正全力争取重返自2008年以来就未能踏足的意乙联赛。