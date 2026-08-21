（辛辛那提路透电）世界排名第三的美国名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）在辛辛那提公开赛女单八强战中，顶住同胞阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）的顽强反扑，苦战三盘后以6比4、2比6、7比6（4）险胜晋级。

另外，随着伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）脚踝受伤退赛，已经出局无缘八强的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）得以保住世界第一宝座。

杰西卡首盘仅耗时34分钟以6比4先声夺人，但九号种子阿曼达在次盘迅速调整状态，连破带保取得3比0开局，并在杰西卡申请医疗暂停后以6比2扳回一城。决胜盘中，佩古拉一度以5比3领先，但遭顽强的阿曼达追平拖入“抢七”。关键时刻，杰西卡稳住阵脚，以7比4拿下抢七局锁定胜局。

她将在半决赛迎战波兰籍头号种子伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）。

伊加面对世界排名第二的哈萨克名将伊莲娜，开局便连下三分建立优势。受脚踝伤势困扰的伊莲娜在局分落后1比4时，请求医疗暂停，随后无奈宣布退赛，将伊加的连胜纪录扩大至10场。

波兰选手伊加（图）在伊莲娜因伤退赛后，自动晋级四强。（档案照）

距离8月30日正式开赛的美国网球公开赛仅剩一周多，伊莲娜的伤势无疑给其大满贯备战蒙上阴影。

伊加赛后充分展现了体育精神，为对手送上祝福：“我希望伊莲娜没有大碍。美网即将开打，健康永远是第一位的，希望她能及时康复出战。”

科博利生涯首闯1000级赛事四强

意大利第七种子弗拉维奥·科博利（Flavio Cobolli）以2比6、6比3、6比4逆转击败美国本土名将保罗（Paul），职业生涯首度跻身ATP 1000大师赛半决赛，也成为继辛纳（Sinner）之后第二位闯进辛辛那提公开赛四强的意大利选手。

法国选手菲尔斯（Fils）也状态神勇，仅用时64分钟便以6比3、6比2直落两盘轻取阿根廷选手蒂兰特（Tirante），将与科博利争夺一张决赛门票。