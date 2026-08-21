（慕尼黑法新电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）中场穆西亚拉（Musiala）最近两次突然在比赛中神志不清、步履蹒跚，令世界各地的球迷担心不已。对此，拜仁主帅孔帕尼（Kompany）在星期五（8月21日）说，球会早已知晓穆西亚拉患有神经系统疾病。

23岁的穆西亚拉星期二（18日）在短短四天内第二次于比赛中突然晕倒后发声明，透露自己患有一种可能导致“短暂癫痫发作，但可以治疗”的神经系统疾病。

拜仁将在星期六（22日）的德国超级杯赛中对阵多特蒙德（Dortmund）。孔帕尼证实，穆西亚拉不会参加这场比赛，但透露球会很早以前就已经知晓穆西亚拉的病情。

癫痫发作是调整治疗方案副作用

这名主帅透露，穆西亚拉出现癫痫发作，是因为调整了治疗方案。

他说：“他对自己的治疗方案作出了一些小幅调整，结果出现了一些副作用。调整治疗方案是完全正常的。

“现在，我们希望让治疗恢复到之前的状态。”

拜仁体育总监埃贝尔（Eberl）说，球会一年多前就已经知道穆西亚拉的情况，并称是否公开病情是穆西亚拉自己的决定。

孔帕尼说，当穆西亚拉倒地时，拜仁替补席和工作人员都非常“冷静”。

他说：“我理解外界有很多疑问，但对我们来说，最初的震惊早在很久以前就已经过去了。因此，我们目前并没有经常谈论这件事。

“我们已准备了一段时间……我们有相应的应对程序，而且对此非常乐观。”

除了穆西亚拉之外，卡尔（Karl）和格纳布里（Gnabry）也将缺席星期六的德国超级杯。