（纽约路透电）据联盟内部消息人士星期一（8月24日）透露，两名美国职业篮球联赛（NBA）前球员此前有意参加2027年女子职业篮球联赛（WNBA）选秀，但他们并不具备参加WNBA的资格。

曾在NBA效力超过10年的恩尼斯·弗里德姆（Enes Freedom）以及曾在NBA效力一个赛季的罗伊斯·怀特（Royce White）此前宣布有意参加WNBA，并声称自己是跨性别女性。

消息人士称，此举意在挑起WNBA内部的分歧并博取关注。与此同时，美国总统特朗普多次推动禁止跨性别女性参加女子体育赛事，也令这一议题在美国引发广泛争议。

目前WNBA没有公开身份为跨性别者的现役球员，联盟目前也没有一项专门针对跨性别球员参赛资格的公开政策。据悉，联盟正在就这一问题与相关利益方进行持续讨论。

WNBA印第安纳狂热（Indiana Fever）后卫索菲·康宁汉姆（Sophie Cunningham）上个月接受ESPN采访时发表的言论，引发这场争议。

印第安纳狂热后卫索菲认为，WNBA的女球员们不应该和生理上的男性竞争。（法新社）

曾在选秀第二轮被选中的索菲当时告诉电视台：“我想保护更年轻的女孩，无论是在更衣室里，还是在体育赛场上，她们都不应该被要求与生理上的男性竞争。”

这番言论引发WNBA部分长期球迷的强烈不满。WNBA的球迷群体整体上较为倾向自由派立场；与此同时，也有其他球迷站出来支持索菲，并在狂热队的比赛场外举行声援她的示威活动。

WNBA球员协会（WNBPA）本月发表声明称，她们不会成为“政治棋子”。“对任何个人或群体，包括跨性别人士的仇恨、虐待和妖魔化，只会进一步助长恐惧、分裂与伤害。”

弗里德姆上星期天（23日）在社交媒体上说，在芝加哥天空（Chicago Sky）对阵狂热的一场比赛中，他因与2022年助攻王娜塔莎·克劳德（Natasha Cloud）发生言语争执而被驱逐出场。