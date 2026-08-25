（德克萨斯综合电）阿根廷已故传奇球星马拉多纳（Maradona）在1986年世界杯八强对阵英格兰时上演争议“上帝之手”进球所使用的足球，新加坡时间上星期天（8月23日）在美国举行的拍卖会上以335万美元（约425万新元）的价格售出。

这一成交价远低于美国拍卖行Heritage Auctions此前估算的1000万美元价码，起拍价为250万美元。

在阿根廷那场以2比1获胜的比赛中，马拉多纳用手将球拍过英格兰门将希尔顿（Shilton）头顶进球，但逃过了突尼斯裁判纳赛尔（Nasser）和边裁的法眼。

马拉多纳过后还用这颗皮球连过数名英格兰球员，完成梅开二度。这个进球也被球迷在国际足联评选中选为“世纪最佳进球”。

纳赛尔在比赛结束哨响后收回了这颗足球，并将其保存了30多年，随后于2022年以237万美元的价格将其售出。

据英国广播公司报道，该球的新主人曾于2023年将其公开拍卖，但因竞拍价未达到设定的保留底价而流拍。

马拉多纳在同一场比赛身穿的球衣，在2022年就曾以930万美元的天价成交，是历来最昂贵的足球球衣。

阿根廷最终夺得了1986年世界杯冠军，在决赛中以3比2击败了西德。