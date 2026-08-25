（布宜诺斯艾利斯法新电）一家阿根廷医疗保险公司承认，在已故足球巨星迭戈·马拉多纳（Diego Maradona）医疗疏忽案审判中提交的医学检测报告，实际上属于马拉多纳的已故父亲。

当地著名私营医企瑞士医疗（Swiss Medical）承认，他们提交给马拉多纳死因调查医学委员会的报告，属于马拉多纳的父亲迭戈·萨卢斯蒂亚诺·马拉多纳（Diego Salustiano Maradona）。而阿根廷巨星马拉多纳的全名则是迭戈·阿曼多·马拉多纳（Diego Armando Maradona），报告被错误归档在他名下。

老马拉多纳于2015年去世，比这名被公认为史上最伟大球员之一的儿子早五年离世。

这一重大乌龙事件上周被一名辩护律师发现。这名律师正在为接受审判的七名医护人员之一进行辩护。2020年11月，马拉多纳因病去世，享年60岁，这七名医护人员因涉嫌玩忽职守导致其死亡而面临指控。

在接受脑部血栓手术两周后，马拉多纳在布宜诺斯艾利斯郊区蒂格雷的住处去世，死因为心力衰竭和急性肺水肿。

他的医疗团队被控在马拉多纳去世前提供了“严重不当且不充分”的医疗照护，但团队否认这一指控。

在审判的最后阶段，马拉多纳的肾脏健康状况成为核心焦点。一名肾脏病专家曾出庭作证，称治疗医生本应更加关注其肾脏问题。然而，这名专家的分析完全是基于上述这份错误报告的检测结果。

这乌龙事件导致审判程序暂停一周，并将于星期四（27日）恢复，预计至少持续到今年9月。此前在去年，首轮审判就曾因涉案法官之一存在利益冲突而被取消，直到今年4月才开始本轮审判。