（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期二（8月25日）宣布，已从曼市（Manchester City）签下巴西边锋萨维尼奥（Savinho），让球队在今年夏季的转会支出突破3亿英镑（约5亿2000万元）。

两支球队并未披露具体转会费和合同年限。英国媒体上周报道称，这笔交易价值7500万英镑，另有1000万英镑的附加条款。这次转会后，萨维尼奥也决定用回自己的本名萨维奥（Savio），并穿上热刺17号球衣。

热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）在声明中说：“萨维奥是一名能在边路位置带来活力、想象力和实力的球员。他有勇气冲击防守球员，也有能力凭借创造力改变比赛。

“我们非常高兴他能加入我们。我期待与他共事，帮助他继续成长，并看到他将自己的个性带入球队。”

萨维奥出道于巴西球队米内罗竞技（Atletico Mineiro），2022年加盟法国球队特鲁瓦（Troyes）。他真正迎来突破是在租借效力赫罗纳（Girona）期间，当时他在41场比赛中攻入11球，帮助球队在2024年取得西甲第三名的队史最佳成绩，并获得欧冠资格。

同年休赛期，他转会至曼市，此后在各项赛事中出场84次，打入七球。这名22岁的球员还为巴西国家队出场过13次。

此前，热刺已引进中场托纳利（Tonali）和马特乌斯·费尔南德斯（Mateus Fernandes），以及后卫罗伯逊（Robertson）、塞内西（Senesi）和范赫克（van Hecke）。

如果计入萨维奥交易中的附加条款，上赛季只排名英超第17而惊险保级的热刺，为了重建阵容今夏支出已达到3亿2200万英镑。

据英国媒体报道，热刺目前也在和曼市谈判，打算引进他们的埃及前锋马尔穆什（Marmoush）。

虽然热刺大肆引援，但他们在刚过去周末的首轮英超比赛0比3惨败布伦特福德（Brentford）。他们将在新加坡时间星期四（27日）凌晨的英格兰联赛杯第二圈对垒英冠球队查尔顿（Charlton），随后在星期天（30日）的英超对上纽卡斯尔（Newcastle）。这两场比赛热刺都是主场作战。