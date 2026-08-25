新加坡体育理事会 和高水平体育学院（High Performance Sport Institute，简称HPSI）星期二（8月25日）举行媒体日，邀请记者参观专业设施和训练场地。七名运动科学专家也现场介绍，如何运用不同设备和科技，结合训练与数据分析等方法，为运动员提升竞技表现提供全方位支持。

参与展示的包括力量与体能训练教练陈健旘、运动生理学家林镇宇、运动营养师王琪惠、运动心理学家刘舒琦博士、运动科技专家黄杰伟、运动生物力学家洪温欣和运动表现分析师叶杰特等。

各司其职助力健儿

在体能与力量训练环节，陈健旘介绍如何评估和培养运动员的身体能力，以提升竞技表现并降低受伤风险。不同的力量与体能训练教练负责的运动项目各有不同，陈健旘目前主要为体操、女子水球，以及脚踏车项目的运动员提供支持，并根据各项目的需求制定相应训练。

除了训练本身，了解运动员身体对训练的反应同样重要。运动生理学家林镇宇会运用脚踏车、跑步机等设备进行生理测试，掌握运动员在运动和训练过程中的身体反应，并以相关数据优化训练与备战方案。

运动生理学家林镇宇（右）利用室内脚踏车，让媒体工作者了解运动员在训练过程中的身体反应。（李冠卫摄）

另一方面，数据、科技和人工智能也正成为提升竞技表现的重要工具。运动生物力学家洪温欣、运动科技专家黄杰伟和运动表现分析师叶杰特等人通过实际比赛案例，介绍如何利用数据和科技协助运动员与教练改进技术，并作出更准确的竞技决策。

以羽毛球为例，分析团队会参考比赛录像，整理和分析不同运动员在比赛中的击球落点、打法和其他数据，再将相关信息交给教练团队，让运动员在面对特定对手时，能够做好更充分的准备。

类似的分析也应用于其他项目。例如，在田径接力比赛中，团队可以分析选手之间的交棒过程；在水球项目，则可通过数据分析射门或击球的准确度，从不同细节寻找提升表现的空间。

媒体工作者效仿水球选手，训练击球的准确度。（李冠卫摄）

运动员要在赛场上发挥最佳水平，除了训练和技术分析，营养与心理同样不可忽视。运动营养师会根据不同运动员的训练和比赛需求，制定个性化的营养补给和恢复策略；运动心理学家则协助运动员做好心理准备，培养心理韧性与灵活性，让他们在高水平比赛的压力下保持专注，并发挥应有水平。

针对为何将部分训练餐打成奶昔饮用，运动营养师王琪惠向《联合早报》记者解释道，运动员在高强度训练后往往容易食欲不振。若训练结束得较晚，不少健儿也反映摄入固体食物容易导致肠胃不适甚至失眠。因此，流质奶昔既能帮助他们迅速补充蛋白质和碳水化合物以加快身体恢复，也能减轻肠胃负担，确保睡眠质量。

王琪惠示范制作提供给运动员的奶昔。（李冠卫摄）

30名专家赴日为健儿提供支持

运动科学与医学主任刘志勇博士说：“很多时候，人们会以为运动员只是接受教练指导，或者每天到训练场训练。但事实上，要在最高水平取得成功，除了教练之外，还需要许多不同领域的支持。

“高水平体育或许是最具挑战性的领域之一，但我们对此感到兴奋。因为每当一名新加坡运动员赢得奖牌，都能够激励整个国家。

刘志勇博士介绍运动科学幕后团队如何为新加坡运动员助力。（李冠卫摄）

“而今天大家所看到的，其实就是许多新加坡人，共同帮助一名新加坡运动员实现属于新加坡的梦想。我认为，这是今天最令人兴奋、也最希望大家能够感受到的部分。”

以水翼风筝板世界冠军墨士廉为例，刘志勇指出，公众看比赛时往往只看到他在水翼板上飞速滑行，但运动科学揭示了他在健身房里惊人的负重力量，以及心理专家日复一日协助他建立的高抗压心理韧性，这些都是单凭观看比赛无法察觉的幕后付出。

来临9月19日到10月4日的亚运会，他们将派出大约30名专家前往日本，为新加坡健儿提供支持，当中包括医生、物理治疗师、运动训练师和运动科学家。