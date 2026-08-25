继在首日收下女单金铜后，符诗恩和利喜恩在星期二（8月25日）助新加坡保龄球队再夺一牌，两人搭档摘得第25届亚洲青少年保龄球锦标赛的女双铜牌。

比赛在印度尼西亚举行，在星期一（24日）首个比赛日中，18岁小将符睿旂和队友努拉·萨萨比拉（Nura Salsabila）拿到女单第一和第三。

符诗恩和利喜恩也参与了当天的女单比拼，最后分别位列第17位和第19位。不过她们没有受到影响，隔日便联手打出2267的总瓶分，最后仅以四瓶分之差不敌亚军香港，冠军则由马来西亚组合收下。

16岁的符诗恩打出188.00的平均瓶数，她告诉《联合早报》，两人即时调整心态，并相互打气支持，最终得以提升发挥。

她说：“与其纠结于前一天的表现和失望，我们决定专注于如何改进、做得更好并向前迈进。

“我们的团队合作至关重要，利喜恩和我通力合作，一起研判球道并互相支持，大声地为彼此加油打气，以保持高昂的斗志和队内氛围。”

17岁的利喜恩是首次参与亚青赛，但很快克服紧张情绪，最终打出了189.17的平均瓶数。利喜恩分享说：“由于这是我的第一届亚青赛，面对紧张激烈的比赛环境，以及其他对手强大的气场，我们一开始有些被震撼到了。

她补充道：“这次经历教会我如何保持积极心态、管理情绪，以及在面对严峻挑战时依然信任过程的重要性。”