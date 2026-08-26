新加坡跆拳道队将派出“一老一新”，征战9月19日至10月4日的爱知·名古屋亚运会。22岁的叶宗翰将迎来个人第二届亚运，年龄较长的许美珊则首次站上亚运舞台，迎接职业生涯最重要的挑战。

新加坡跆拳道队上届派出三名选手参赛，今年的选拔完全取决于5月在蒙古举行的亚洲锦标赛成绩。叶宗翰和许美珊通过上诉后，直到6月底才正式确定入选，得以代表新加坡参加男女自由品势（Freestyle Poomsae）个人项目。

这也意味着，两人的亚运备战窗口相对有限，但能站上亚洲最高水平的综合运动会舞台，本已是一次难得的机会。

面对亚洲强敌环伺，新加坡跆拳道总会并没有为两名选手设下硬性的奖牌指标，而是希望他们把握机会积累经验，并在赛场上发挥出最佳水平。

从体操转战跆拳道 许美珊盼创造历史

许美珊自幼学习竞技体操，但她转战跆拳道后，逐渐爱上自由品势项目。（取自许美珊Instagram）

实际上，许美珊最初接触的并不是跆拳道，她在7岁开始练习竞技体操，直到17岁才结束体操生涯。离开熟悉的体操赛场后，她仍然怀念站上高水平赛场竞争的感觉，在母亲的鼓励下参加跆拳道国家队选拔，并于2017年进入国家队。

这名新加坡国立大学的硕士生坦言，刚离开体操时确实有些失落，但自由品势让她重新找回当初喜欢体操的感觉。“我喜欢完成翻跟头后的那种成功感。后来我发现，自由式品势同样能让我展现这些东西，便逐渐爱上这项运动。”

更特别的是，弟弟许鸿杰在2025年东南亚运动会上夺得新加坡跆拳道历史首枚金牌，也成为推动她继续突破的重要动力。看到弟弟站上最高领奖台，许美珊既激动又受到鼓舞，这份信念也成为她备战亚运时的重要动力。

由于起步较晚，27岁的她坦言这很可能是自己参加亚运的唯一机会，因此她不想只关注最终成绩，更希望完整体验亚运的一切。“我能控制的是自己的表现。希望我的最佳表现也能带来一枚奖牌，甚至是新加坡跆拳道的首枚亚运金牌。”

从杭州汲取经验 叶宗翰盼比上届更进一步

就读于南洋理工大学的叶宗翰（右）年龄虽比许美珊小，但大赛经验却不比对方少。（关俊威摄）

相比首次参加亚运会的许美珊，年仅22岁的叶宗翰已经是大赛“老将”。

这是他职业生涯第五次大型综合运动会，此前曾参加三届东运会以及2022年杭州亚运会。如今再次出征，他认为自己在身心方面都比上届更加成熟。“我当然还是会紧张，但我觉得自己比上届更兴奋，也更有信心。我相信自己会比上届做得好得多。”

杭州亚运会让叶宗翰学会如何面对大赛压力，也让他明白越是重大的比赛，越不能过度执着于最终结果。对这名南洋理工大学大一新生而言，登上领奖台自然是理想结果，但他更希望能够无压力地发挥，将训练成果完整呈现在赛场上。

至于给首次参加亚运会的许美珊什么建议，他说：“她（美珊）来到这里是有原因的，并已经付出非常艰苦的努力，所以现在只需要享受这一刻，相信自己。”

教练：奖牌不是全部

李娜悧认为，奖牌不是比赛的全部，并希望我国选手能够享受比赛。（关俊威摄）

带领两人出征亚运的，是拥有多年国际执教经验的国家队教练李娜悧。这名41岁的韩籍教练过去曾执教日本及伊朗国家队，自2019年担任新加坡国家队教练以来，见证我国跆拳道竞技水平逐步提升。

她认为，她担任国家队教练的重要工作之一，就是在训练强度、比赛需求、学业与身体恢复之间找到平衡。由于世界品势锦标赛（9月16日至20日）与亚运会时间接近，她必须让运动员维持最佳状态的同时，避免过度训练。

考虑到亚洲赛场高手云集，部分对手更拥有奥运参赛甚至夺牌经验，即使叶宗翰与许美珊的世界排名分别排名第五与第10，也无法保证比赛结果。李娜悧说：“你无法控制会遇到谁，也无法控制裁判怎么评分。你能控制的，只有自己所做的事情。”

在她看来，跆拳道是一项由裁判评分的运动，排名、训练投入与最终成绩并不总是完全成正比。“有时候运动员已经发挥了最好的水平，但分数不一定反映他们付出的努力。奖牌并不代表一切。”

新加坡跆拳道完整参赛名单：

叶宗翰

许美珊

受访选手小档案：

名字：叶宗翰

年龄：22岁

参加项目：男子自由品势个人项目

历届亚运会参赛次数：一次

亚运会最佳成绩：第九名

受访选手小档案：