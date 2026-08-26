（路透讯） 苏格兰冠军凯尔特人队（Celtic）新加坡时间星期三（8月26日）凌晨遭遇俱乐部历史上最惨烈的欧洲赛事夜晚之一，他们葬送了四球的总比分领先优势，以4比5不敌奥地利球队林茨（LASK Linz），新赛季的欧冠美梦惨痛破灭。

此前在林茨举行的附加赛次回合开始前，苏超冠军凭借首回合的胜利手握3比0的巨大领先优势。当队长麦克格雷格（McGregor）在第21分钟率先破门时，他们看起来已稳操胜券。

随队出征的客场球迷当时已经在看台上唱起“我们要去欧冠开派对”的歌曲，然而随后球队一切都走向失控，庆祝的声音也戛然而止。

奥尼尔（O’Neill）执教的球队陷入崩盘，林茨在第32分钟扳平比分，并随后接连轰入四球，在当晚以5比1狂胜，而凯尔特人则只能眼睁睁看着自己被送出欧冠赛场。

乌索尔（Usor）在第32分钟将比分改写为1比1，随后吕比契奇（Ljubicic）在第48分钟帮助林茨反超比分，阿德尼兰（Adeniran）在第58分钟再下一城。

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第90分钟，经录像助理裁判（VAR）核实后，替补登场的弗莱克（Flecker）在近距离推射破门，将总比分扳平并把比赛拖入加时赛。阿德尼兰则在第109分钟攻入他本场比赛的第二个进球。

林茨在第115分钟获得一个罚球，本来还有机会进一步扩大比分，但被凯尔特人门将西尼萨洛（Sinisalo）扑出。

麦克格雷格赛后受访时说：“我们得到了应得的惩罚。我们整晚都表现得非常被动。我们看起来甚至害怕去赢下这场比赛。

“我们必须吞下这个苦果。我们要向我们的支持者和俱乐部道歉，因为我们绝对不应该输掉这场比赛。”