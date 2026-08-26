（曼彻斯特综合电）凭借单赛季创纪录送出21次助攻的卓越表现，英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）队长布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）荣获2025-26赛季英格兰职业足球员协会（PFA）年度最佳球员。女子组方面，曼市（Manchester City）前锋哈蒂嘉·肖（Khadija Shaw）则职业生涯第二次摘得年度最佳女足运动员奖。

31岁的葡萄牙国脚费尔南德斯在上赛季迎来职业生涯高光时刻。他在联赛中一共贡献21次助攻，一举打破此前由阿申纳（Arsenal）名宿亨利（Henry）与曼市球星德布吕纳（De Bruyne）共同保持的英超单赛季助攻历史纪录（20次）。此外，他个人还攻入九球，带领开局低迷的曼联，在主帅卡里克（Carrick）麾下触底反弹，最终位列英超第三，成功锁定欧冠参赛资格。

费尔南德斯此前已在今年5月斩获英格兰足球记者协会（FWA）年度最佳球员，此次再度拿下由同行票选出的PFA大奖，成就“双料足球先生”。

费尔南德斯在领奖时说：“这无疑是一个令人自豪的时刻。投票给你的是球场上的对手，要投给与你同场竞技的对手并不容易，所以这份荣誉格外珍贵。”

自2020年加盟曼联以来，费尔南德斯已为红魔贡献110个进球及106次助攻，仅用314场比赛便达成直接参与200球的里程碑，在曼联英超历史上仅次于传奇名宿鲁尼（Rooney，295场）。他也是继名将罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，2007年及2008年）之后，第二名获得这个奖项的葡萄牙球员。这同时是曼联球员历史上第12次荣膺该奖，领跑全英格兰各球会。

在女子组争夺中，曼市前锋哈蒂嘉·肖以21球获称女子超级联赛最佳射手，并在自己的Instagram上连发两则贴文庆祝。她曾在2024年获得该奖项。哈蒂嘉·肖也帮助曼市打破长达10年的冠军荒、夺得联赛冠军。

奥赖利当选最佳年轻球员

年度最佳年轻球员奖项则归属曼市21岁新星尼科·奥赖利（Nico O’Reilly）。这名英格兰国脚上赛季在各项赛事出场53次，攻入九球，包括在联赛杯决赛对阵阿申纳时独中两元助队捧杯，并随队夺得足总杯及入选英格兰世界杯阵容。

曼市21岁新星尼科·奥赖利获得英格兰职业足球员协会年度最佳年轻球员奖。（法新社）

阿申纳22岁前锋奥利维亚·史密斯（Olivia Smith）则蝉联女子最佳年轻球员奖。