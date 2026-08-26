（纽约综合电）由美国传奇名将塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams，小威）与西班牙七届大满贯得主阿尔卡拉斯（Carlos Alcaraz）组成的“梦之队”，在美网混双复赛中遭遇挫败，无缘半决赛。



这组备受瞩目的跨时代组合最终以4比5、1比4不敌瑞士的贝琳达·本西奇（Belinda Bencic）与意大利的科博利（Cobolli）跨国组合，结束短暂的合作之旅。



自2022年退役以来首次重返阿瑟·阿什球场，塞雷娜与伤愈复出的阿尔卡拉斯身着紫黑配色的球衣亮相。尽管在首轮比赛中直落两盘击败英国的格拉斯普尔（Lloyd Glasspool）与新西兰的埃琳·鲁特利夫（Erin Routliffe），但面对单打战绩亮眼的法网亚军科博利及拥有击败塞雷娜经验的奥运金牌得主贝琳达，两人最终败下阵来。



贝琳达赛后说：“能与塞雷娜和阿尔卡拉斯对决是莫大的荣幸，确实能感受到他们的强大气场。”

多组强强联手纷纷出局

本届美网混双赛场冷门频传。前世界第一乔科维奇（Djokovic）与现任女单世界第一阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）的强强组合，此前也在首圈苦战三盘后不敌捷克的卡特琳娜·西尼亚科娃（Katerina Siniakova）与英国的帕腾（Henry Patten），未能晋级八强战。

卫冕冠军意大利组合瓦瓦索里（Vavassori）／萨拉·埃拉尼（Sara Errani）同样在八强战中遭俄罗斯组合米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）／卢布列夫（Rublev）淘汰。

值得一提的是，首次搭档参赛的法国老将蒙菲尔斯（Monfils）与乌克兰名将叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）夫妻档表现亮眼，在抢十决胜局中惊险淘汰卡特琳娜／帕腾，成功挺进半决赛，他们的对手是贝琳达／科博利。

法国老将蒙菲尔斯与乌克兰名将叶连娜·斯维托丽娜夫妻档，在抢十决胜局中惊险淘汰卡特琳娜／帕腾，成功挺进半决赛后，在赛场拥吻庆祝。（路透社）

另一场半决赛将在捷克组合卡罗莉娜·穆霍娃（Karolina Muchova）／雅各布·门希克（Jakub Mensik）与米拉／卢布列夫之间展开。

本届美网混双半决赛与决赛将于新加坡时间星期四（8月27日）进行。