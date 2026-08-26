（宰斯特综合电）新任荷兰国家足球队主帅哈维（Xavi）誓言，将重拾“橙衣军团”闻名遐迩的进攻足球理念，坚信唯有坚持积极主导的球风，才能带领球队走出战绩低迷的泥沼。

46岁的西班牙前中场名将哈维在星期二（8月25日）举行的就职新闻发布会上说：“只要我们踢出好球——掌握主动、掌控比赛并采取攻势踢法——我们就会离胜利和成果更近。”

荷兰队在最近一届世界杯的表现不佳，尽管在小组赛头名出线，但整体表现欠缺说服力，随后在32强淘汰赛的点球大战中不敌摩洛哥，黯然出局。

哈维回忆道：“我记得小时候看荷兰队比赛，总能看到赏心悦目的足球。这也是我的目标——用精彩的表现让大家感到自豪。”

当被问及漂亮足球与比赛战绩哪个更重要时，哈维坚定地回答：“两者皆重要。我们来到这里是为了竞争、享受比赛，更是为了赢球。我必须强调，我们是为了胜利而来。”

48年来首名外籍主帅

哈维此番接替罗纳德·科曼（Ronald Koeman）执掌帅印，双方签下一份为期四年的合约。这也让他成为荷兰国家队48年来的首名外籍主教练。

球员时代曾随西班牙队夺得2010年世界杯冠军的哈维，自2024年卸任巴塞罗那（Barcelona）主帅后便一直赋闲。他在卡塔尔球会艾萨德（Al Sadd）开启执教生涯，并在2023年率领巴塞夺得西甲冠军，但在随后的赛季末遭解雇，帅位由汉斯·弗利克（Hansi Flick）接替。

荷兰足总技术总监尼格尔·德容（Nigel de Jong）透露，在最终敲定哈维之前，足总曾与曼市前主帅瓜迪奥拉（Guardiola）及利物浦前主帅斯洛特（Slot）接洽。哈维对此幽默回应：“排在瓜帅和斯洛特之后并不是什么坏位置。我不在意自己是第三顺位还是第10顺位。”

9月首秀迎战德国名帅克洛普

哈维上任后的首场考验，将是9月24日在欧洲国家联赛主场迎战传统劲旅德国队。届时，他将在场边与同样初次执掌国家队教鞭的利物浦前名帅克洛普（Klopp）斗法。

哈维带领荷兰队，将在9月24日欧洲国家联赛主场迎战德国队，场边与同样初次执掌国家队教鞭的利物浦前名帅克洛普（图）斗法。（路透社）

哈维对此充满期待：“我感到非常兴奋与充满动力，因为我们要面对的是欧洲最强的队伍之一德国队，以及近年来最优秀的主帅之一克洛普。”

作为国际足坛著名的“无冕之王”，荷兰队队史三次闯入世界杯决赛皆屈居亚军，是未曾夺得大力神杯的球队中战绩最显赫的队伍。橙衫军唯一的重大赛事桂冠是1988年的欧锦赛，自那之后曾四度止步欧锦赛半决赛，包括两年前遭英格兰淘汰。

哈维最后强调，他的终极目标是让荷兰人民重新为国家队感到骄傲：“我们将带着热情、雄心与渴望去工作，让全荷兰1800万名民众为我们的球队感到自豪。”