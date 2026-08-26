（路透电）在今年米兰—科尔蒂纳冬奥会大放异彩的美国花样滑冰名将刘美贤（Alysa Liu），在新加坡时间星期三（8月26日）宣布，她将缺席即将到来的2026／27赛季，以专注打磨与提升个人技术，但她向支持者保证自己绝非退役，未来必将重返赛场。

年仅21岁的刘美贤在今年初的冬奥会上写下历史，不仅助美国队摘下团体赛金牌，更在女子单人滑项目中夺冠，成为自2002年盐湖城冬奥会的莎拉·休斯（Sarah Hughes）之后，首名夺下这个项目冬奥金牌的美国女单选手。

刘美贤在社交媒体Instagram上发文透露，她需要时间进行“重新调整与校准”：“我始终希望以全新的方式挑战自我，让自己的艺术表现力与滑行技术不断精进。对我而言，花滑运动必须能反映出我的个人成长。大家不必担心，我一定会回来。这段时间，我也会继续为身在各地的队友们加油。”

随后在接受美国全国广播公司体育频道专访时，刘美贤进一步说明，休赛期间她计划全面提升自己的“整体艺术表现力、旋转、跳跃等所有技术环节”，并放眼在2027／28赛季重返国际赛场。

谈及在巅峰期暂缓征战的决定，她说：“我只是觉得这个决定是对的，我相信自己的直觉。”