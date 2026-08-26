（东京法新电）日本亚运会参赛人员规模扩大，组委会据报要求缩减人数。对此，组委会回应称，正与亚洲奥林匹克理事会进行“定期讨论”。

本届亚运会将于9月19日至10月4日在名古屋及爱知县举行，少数项目在东京举行，最初预计约有1万5000名运动员和官员参加。

但亚洲奥林匹克理事会上周发布的一份新闻稿将人数定为1万7000人，包括1万1000人名运动员和6000名官员，这可能给住宿安排带来压力。

日本共同社报道称，当地组委会已要求亚奥理事会处理人数激增的问题。

组委会对法新社说，他们“不便评论与亚奥理事会讨论的具体细节”。

一名发言人说：“我们正与赛事主办方亚奥理事会共享各国家队报名情况相关信息，并就队伍住宿等安排进行定期讨论。”

本届赛事没有专门的运动员村，主办方租用了意大利邮轮“歌诗达赛琳娜号”（Costa Serena），以及通过木质集装箱式住宿设施和酒店来安置参赛人员，以削减成本。

约4000名至5000名运动员将入住这艘邮轮。邮轮配有571间客舱、七个游泳池、八家餐厅和九间酒吧。

日本通常在9月至10月进入台风季高峰期，但官员们有信心这一计划不会因此受到影响。

另外约2000名运动员和官员将入住位于名古屋花园码头地区的木质集装箱式小屋，其余人员则将入住酒店。