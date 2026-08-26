（曼彻斯特综合电）18岁的摩洛哥中场布阿迪（Bouaddi）已从里尔以1亿欧元（约1亿4800万新元）加盟曼市（Manchester City），并签下一份为期五年的合同，成为英超历史上身价最高的青少年球员。

布阿迪的转会费超过了2024年曼联从里尔签下后卫约罗（Yoro）时支付的5890万英镑。

在罗德里（Rodri）、赖因德斯（Reijnders）离队，尼科·冈萨雷斯（Nico Gonzalez）也可能离队后，曼市转而引进这名摩洛哥新星填补空缺。

布阿迪在今年世界杯上表现突出，帮助摩洛哥打进八强，最终被法国淘汰。他在16岁时便进入里尔一线队，此后为球队出场96次。

布阿迪说：“对我和我的家人来说，今天是非常特别的一天。在我看来，曼市是世界上最好的俱乐部。

“能够来到这里，并称自己为曼市球员，这是一个梦想。我人生大部分时间都在努力训练，希望成为自己所能成为的最佳球员，并登上足球运动的顶峰。”

You can call me Ayyoub 🤝 pic.twitter.com/xmG4solkT7 — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

马尔穆什将被先租后买加盟热刺

此外据英国媒体报道，曼市前锋马尔穆什（Marmoush）也即将被租借到“热刺”托特纳姆（Tottenham）一个赛季，并在下个赛季以6000万英镑加盟热刺。

马尔穆什是热刺继星期二（25日）从曼市签下萨维奥（Savio）后，近日第二名从曼市过档热刺的球员。27岁的埃及前锋马尔穆什在62场比赛攻入16球，但多数时间都是挪威前锋哈兰德（Haaland）的替补。

其他转会消息方面，水晶宫（Crystal Palace）从切尔西租借法国后卫迪萨西（Disasi）一个赛季。这是他今年上半年被租借到西哈姆（West Ham）后再度被外借。

葡萄牙劲旅本菲卡则从拜仁慕尼黑（Bayern Munich）引进上赛季被租借到热刺的葡萄牙中场帕利尼亚（Palhinha），转会费为1400万欧元，外加浮动费用至多500万欧元。