在星期三（8月26日）晚进行的“现代杯”亚细安足球锦标赛决赛次回合中，泰国的两个进球都被自己的乌龙球抵消，只能2比2踢平越南。越南凭借首回合的两球优势，以4比2的总比分获胜，有惊无险地成功卫冕。

在国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）于首都河内现场见证下，越南成为这项赛事自2018年全面采用两回合赛制以来，首支实现卫冕的队伍，也是队史第四次登顶这项两年一度的赛事。近三届决赛，越南都与泰国狭路相逢，在2022年屈居亚军后，越南近两届都站上亚细安之巅。

国际主席主席因凡蒂诺（后排中）特意来到越南河内观看这场决赛。在推动向私人投资者出售国际足联赛事权益无果后，他正深陷巨大的舆论漩涡中，不少人反对他在明年连任。（法新社）

在美亭国家体育场打响的比赛中，泰国上来就反客为主。第12分钟，泰国边锋约特萨科恩（Yotsakorn）一脚劲射洞穿越南混血门将帕特里克·黎江（Patrik Le Giang）的龙门，将总比分劣势缩小到一球。

21岁的泰国前锋约特萨科恩目前效力于当地球队春武里，他曾在去年7月底被租借至新加坡球队后港联队，并在当年12月底回归春武里。（取自泰国足球总会Instagram）

燃起翻盘希望后，泰国更加积极地采取逼抢，上半场控球率高达七成，在传球数和传球命中率上都胜过对手。越南虽在己方半场囤积防守队员，但防线间的空隙较大，被泰国抓住机会迅速推进，险些在短时间内再丢一球。

上半场末段，越南一度头球中柱，泰国也有球员劲射击中边网。泰国半场控球率高达七成，完成283次传球，是越南的两倍多，并以1比0领先结束上半场，但总比分仍以1比2落后。

下半场开场不久，泰国中场卡卡纳（Kakana）在禁区内造成越南队员犯规，主裁当即指向12码点。然而，卡卡纳在巨大的声浪下踢飞罚球，浪费良机。

逃过一劫的越南迅速反击。第52分钟，巴西裔归化前锋亨德里奥（Hendrio）在禁区内接到队友的传中后射门，球击中立柱后，从泰国门将查猜（Chatchai）的双腿之间弹入球网，造成后者自摆乌龙。越南在扳平本场比分的同时，重获两球的大比分优势。

这场比赛充满戏剧性，第85分钟，泰国左卫万猜（Wanchai）抓住对方的停球失误，近距离推射破网，但到了补时阶段，他在试图解围时却在禁区外远射自家龙门“反向得分”，可谓经历“从天堂到地狱”的过山车。泰国最终虽然踢和对手，但还是因为首回合的两球劣势告负。

亨德里奥全场最佳 赛后哽咽：很爱越南

赛后，亨德里奥获评为全场最佳球员。他说：“我在越南联赛踢球已经很长一段时间了，也一直等待这一刻，等了很久。这是一种莫大的荣幸，我感到非常自豪。”

他还一度哽咽，红着眼眶说，自己“真的很爱越南”，成为越南公民是正确的选择，并想把冠军献给所有的队友。

泰国边锋约特萨科恩则通过翻译说道：“我们对输掉比赛感到失望。我们有机会进球、扳平比分，但最终没能做到。我们已经尽了最大的努力去争取胜利，但这就是足球。”

亚细安锦标赛结束后，首届国际足联亚细安杯（FIFA ASEAN Cup）将在今年9月24日至10月3日举行，分为超级组（Premier Division）和第二级别的挑战组（Challenge Division）。超级组中，越南、泰国、菲律宾和巴基斯坦被分在B组，而“雄狮”新加坡男足将在A组对阵东道主印度尼西亚、马来西亚和孟加拉。