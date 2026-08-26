（罗马法新电）意大利足球总会星期三（8月26日）宣布撤回对国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）的支持。欧洲联赛组织主席舍费尔（Schaefer）表明，因凡蒂诺在国际足联没有未来。

因凡蒂诺此前试图出售世界杯权益，引起全球足坛多方讨伐。虽然最后计划失败，但他已经失去许多人心，面对三大洲足联——欧洲足联、亚洲足联，以及中北美及加勒比海足联要求他辞职的压力。包括英格兰、爱尔兰和威尔士在内的多个欧洲国家足总也已经取消了对因凡蒂诺的支持，影响他明年在国际足联大会上寻求连任。

意大利足总在一份声明中写道：“这一决定旨在清晰、透明地表达意大利足总的立场……该立场涉及国际足联主席近期就国际赛事治理与发展所推动的相关举措。”

舍费尔：主席的影响力一年比一年大

代表53个职业男女足球联赛的欧洲联赛组织，也对因凡蒂诺的领导深感担忧。舍费尔说：“我们质疑他是否适合继续担任主席。在瑞士，我们近距离观察国际足联，似乎主席的影响力一年比一年大。（一些）重大决定是在没有与将受影响的利益相关方进行实质性磋商的情况下作出的。”

外界对因凡蒂诺颁发给美国总统特朗普首届国际足联和平奖、世界杯期间特朗普致电后美国前锋巴洛贡（Balogun）的禁赛处罚被暂缓提出了担忧。

舍费尔说：“如果你作出这样一个决定（指和平奖），甚至没有通知理事会，那么在我看来，这就是违法。然后，在世界杯期间，我们都知道那张红卡的问题。

“那是一起真正的丑闻。我从未记得有过这种政治干预体育事务的情况。这类行为让这项运动的诚信受到质疑。这就是为什么因凡蒂诺在国际足联没有未来。他不可能再有未来。”

舍费尔指出，相比让其他人上台，更重要的是重新界定国际足联主席的角色。

“对我们而言，实现这些改革是最重要的任务，而这些改革只有在换一名主席的情况下才可能发生。”