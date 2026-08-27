哭，对一些人来说，或许是软弱的表现，但对于我国16岁体操小将叶祎琳来说，却更像是一种情绪上的释放，一种减压的方式。

这名上个月刚在格拉斯哥共运会为我国赢得平衡木银牌的新加坡体校生，在动身前往名古屋参加亚运会前，接受《联合早报》的专访时分享：“我到现在还是会经常哭，尤其是在做平衡木的时候，但哭完后我就会感觉好一些。”

尽管是个“小哭包”，但叶祎琳却有个明确而坚定的目标。她希望能参加2028年洛杉矶奥运会。

“我正在努力训练，希望能参加2028年奥运会。如果不行，我就为2032年奥运会努力，毕竟我还年轻。”

的确，叶祎琳真的很年轻，今年11月才满17岁的她，即使到了2032年也只有22岁。

然而，她已是历史创造者。去年10月底她边考O水准，边来回飞雅加达参加世锦赛，并闯入平衡木决赛，成为新加坡体操队历史第一人，可以说是让她从默默无闻到街知巷闻。

在上个月的共运会上，叶祎琳也不负众望，在平衡木项目中收获银牌。那不仅仅是新加坡代表团在本届共运会上的首枚奖牌，还打破体操队在这项赛事中长达16年的奖牌荒，因此在9月19日开幕的爱知·名古屋亚运会上，叶祎琳的表现无疑备受期待。

世锦赛和共运会交出好成绩后 对自己要求更高

回看去年边考O水准，边参加世锦赛的情景，曾坦言自己学习成绩一般的叶祎琳笑说，其实她当时没想太多，反而是在世锦赛和共运会交出好成绩后，对自己的要求更高了，压力也随之增加。

不过她强调，压力不来自于外界，而是自己。

谈到来临的亚运会，叶祎琳没有为自己设下任何目标。她说：“亚运会是一项水平很高的赛事，有很多很强的国家参赛。我是第一次参加亚运会，会尽力而为，像平时训练一样，尽可能做好每一个动作。

“如果能再进决赛，我会非常高兴。如果能够夺牌，我会非常激动。”

中国和日本是体操界的超级强国，菲律宾则是东南亚的龙头老大，而新加坡从未有任何竞技体操运动员在亚运会上夺牌，因此叶祎琳若能登上领奖台，将再掀历史新篇章。

体操姐妹花叶祎琳（右）和叶恩琳将第一次携手参加亚运会。（唐家鸿）

将首次与姐姐一起参加亚运会

叶祎琳这次将与姐姐叶恩琳一同征战亚运会。目前就读于新加坡国立大学心理学系二年级的叶恩琳，三年前已在杭州初尝亚运会滋味，但这次能与妹妹同行，让她感觉非常“特别”。

和许多姐妹一样，叶恩琳和叶祎琳之间的感情可用“又爱又恨”来形容，姐姐“控诉”妹妹经常不问自取，妹妹则受不了姐姐经常像“老板”一样地使唤她做事。过去同睡一张床的两人，还多次为了抢占更多床位而在床上“开战”。

叶恩琳笑说，分床之后，姐妹俩反而被“拉近距离”，还透露妹妹虽看起来对她漠不关心，却总会在比赛前亲手写信鼓励她，让她倍感温暖。

叶祎琳则感谢姐姐总在身边支持她，就算不在比赛现场也会发信息鼓励她。

和许多姐妹一样，叶恩琳（左）和叶祎琳会经常为了小事吵架，彼此“又爱又恨”。姐姐“控诉”妹妹经常不问自取，妹妹则受不了姐姐经常像“老板”一样地使唤她做事。（唐家鸿摄）

副文：把害怕的平衡木变成拿手好戏

叶恩琳比妹妹大四岁，但她坦言，心态没有妹妹稳定，而稳定的心态正是平衡木选手们需要具备的最重要条件。

她说，去年妹妹在出战世锦赛平衡木决赛时，场下的她比场上的妹妹还要紧张。

其实，叶祎琳一开始也惧怕站在平衡木上，并称站上去的感觉像“生死一瞬间”，但日复一日地练习和找到适合自己的正确技巧，让她渐渐克服对平衡木的恐惧，并让它最终成为自己的最拿手好戏。

叶恩琳的强项则是更注重创造力和表现力的自由操。她在去年的泰国东运会上收获自由操银牌，那也是她职业生涯以来最难忘的比赛。

她透露，她去年曾一度萌生强烈的退役念头，再加上东运会比赛第一天后就生病了，因此“那枚银牌对我来说是非常大的鼓舞”。

“我向自己证明了，我还是可以做到的。”

然而夺牌之后，叶恩琳又陷入是否该在巅峰期引退的想法，但她终究还是放不下，本届亚运会将以“大姐姐”的身份带领包括妹妹在内的四名小将征战。

她说：“其实到了我（体操生涯的）这个阶段，我已经达到我想要的目标，亚运会和其他重要的比赛（不包括奥运）都参加过了。我现在最想要的就是享受训练、享受比赛，以及和队友们分享经验，希望能够帮到她们。”

竞技体操女队完整参赛名单：

叶祎琳 、 ⁠叶恩琳、⁠吴紫溪、⁠洪慨佳、⁠陈盈璇

受访选手小档案：

名字：叶祎琳

年龄：16岁

参加项目：平衡木

历届亚运会参赛次数：无

亚运会最佳成绩：无

受访选手小档案：