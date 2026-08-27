（巴黎法新电）凭借穆里奇（Muriqi）和英格兰后卫布朗（Brown）的进球，土耳其豪门费内尔巴赫切（Fenerbahce）在新加坡时间星期四（8月27日）的欧洲冠军联赛附加赛次回合中爆冷击败里昂（Lyon），成功挺进欧冠联赛阶段的正赛。

在首回合于伊斯坦布尔战成1比1平局后，费内尔巴赫切当晚在法国东南部客场上半场便取得2比0的领先优势。虽然令人瞩目的比利时边锋福法纳（Fofana）在下半场为里昂扳回一城，但随后奥彭达（Openda）与布达什（Boudache）的进球均因越位在先被判无效，费内尔巴赫切最终顶住压力将胜利保持到终场。

AEK雅典大胜晋级

在其他比赛，匈牙利前锋瓦尔加（Varga）上演梅开二度，曾是皇家马德里（Real Madrid）前锋的约维奇（Jovic）锦上添花，帮助希腊球队AEK雅典（AEK Athens）在主场4比0大胜保加利亚的索菲亚列夫斯基（Levski Sofia），轻松锁定胜局。

罗马尼亚球星马林（Marin）在本场比赛中射入一记罚球。在首回合于保加利亚0比0战平后，希腊球队顺利晋级正赛。

挪威维京队创造历史

挪威球队维京（Viking Stavanger）在先失一球的情况下逆转，主场3比1击败克罗地亚的萨格勒布动力（Dinamo Zagreb），以总比分5比3淘汰对手。他们将历史性地首次登上欧冠联赛阶段的舞台。

阿尔巴尼亚球员霍查（Hoxha）在比赛第10分钟为萨格勒布动力取得领先，但仅八分钟后，特里皮奇（Tripic）便通过罚球扳平比分。下半场初段，奥斯特伯（Austbo）与莫伊（Moi）在两分钟内连入两球，为维京锁定胜局。

巴拿马球员马丁内斯（Martinez）则在加时赛中攻入致胜一球，帮助斯洛伐克球队斯洛万布拉迪斯拉发（Slovan Bratislava）以2比1击败斯洛文尼亚球队切列（Celje），最终以3比2的总比分在近三个赛季中第二次闯入欧冠正赛。