（纽卡斯尔综合电）英超“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）凭借替补登场的巴恩斯（Barnes）梅开二度，在主场以3比2惊险逆转战胜英冠球队西布朗（West Bromwich），在新加坡时间星期四（8月27日）杀入英格兰联赛杯第三轮。

赛前，纽卡斯尔在主场圣詹姆斯公园球场欢迎新援——以5200万英镑（约8982万新元）从曼市（Manchester City）加盟的西班牙中场尼科·冈萨雷斯（Nico Gonzalez）。然而，喜鹊在比赛初段却遭遇惊魂。

第19分钟，西布朗获得自由球机会，普赖斯（Price）罚出一记妙绝的弧线球直挂死角，纽卡斯尔门将雅温（Jaouen）飞身扑救不及，喜鹊在主场0比1落后。

落后的纽卡斯尔发起猛攻，在第38分钟由另一名锋线新援图雷（Toure）在近距离推射破门，扳平比分。

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易边再战，喜鹊主帅派上巴恩斯，这一换人迅速收到奇效。第48分钟，巴恩斯在禁区内近距离起脚劲射破门，2比1将比分反超。

不过，西布朗表现坚韧。第76分钟，纽卡斯尔后卫霍尔（Hall）在禁区内手球送出罚球，普赖斯主罚命中，改写比分至2比2。

关键时刻，还是巴恩斯挺身而出。第81分钟，他在门前接应妙传再度破门，帮助球队锁定3比2的胜局。

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太妃糖四球横扫普雷斯顿

在同晚进行的另一场比赛中，“太妃糖”埃弗顿（Everton）在客场以4比0横扫英甲球队普雷斯顿（Preston North End）。

这场胜利对埃弗顿主帅莫耶斯（Moyes）而言意义非凡。迪普戴尔（Deepdale）球场正是他当年执教生涯的起点，如今故地重游，他带队收获了一场酣畅淋漓的大胜。

太妃糖的蒂埃诺·巴里（Thierno Barry）此役状态大勇，分别在第25分钟、第59分钟和第70分钟各下一城，上演加盟后的首个帽子戏法；布伦南·约翰逊（Brennan Johnson）随后再入一球，将比分定格在4比0。

此外，英甲球队布拉德福德（Bradford）爆冷在点球大战中，4比2淘汰刚刚从英超降级的伯恩利（Burnley）。

英超球队中，目前仅有诺丁汉森林（Nottingham Forest）在第二轮被淘汰出局。

随着星期四的比赛全部结束，英联杯第三轮的抽签结果也已出炉。九支参加本赛季欧战的英超强队将在此阶段加入战局。

其中最引人瞩目的当属“热刺”托特纳姆（Tottenham）客场硬碰利物浦（Liverpool）。而纽卡斯尔在第三轮的对手仍是英冠球队米尔沃尔（Millwall），埃弗顿则将坐镇主场迎战目前身处英冠的狼队（Wolves）。