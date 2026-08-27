（纽约综合电）现年23岁的美国职业篮球赛（NBA）前锋库明加（Kuminga）的经纪人在新加坡时间星期四（8月27日）透露，库明加已同意与明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）达成一份为期两年、总值1240万美元（约1575万新元）的合同，第二年为球员选项。

为了锁定这次加盟，灰狼须在星期六（29日）的截止日期前，尝试通过交易送走替补乔什·格林（Josh Green）；若无法找到交易下家，灰狼将直接裁掉格林，并使用延伸条款分期支付其剩余合同，以腾出必要的薪资空间。

拒绝湖人三年长约 签“短约”着眼未来

ESPN的报道指出，库明加在此次抉择中拒绝豪门洛杉矶湖人（LA Lakers）、芝加哥公牛（Chicago Bulls）和波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）的邀请。其中，湖人的追求力度最大，试图通过“先签后换”的方式，为库明加开出一份三年、年薪逾1200万美元的长约，且同样承诺首发位置。

然而，库明加最终选择接受灰狼较低薪资的两年短约。分析认为，他希望在下赛季打出好发挥证明自己，并于明年夏天重新跳出合同成为自由球员，以便在未来更好地掌控自己的职业生涯和商业前景。

灰狼为了得到这名悍将，也在过去一个月里发起猛烈的招募攻势。灰狼不仅开出球队仅剩的顶格财务工具——纳税人中产特例，当家球星爱德华兹（Edwards）更是亲自出面当说客。

此外，灰狼总裁康纳利（Connelly）本月还专程飞往迈阿密，与库明加进行长达四小时的面谈，主帅芬奇（Finch）也与他进行沟通。

灰狼向库明加描绘的美好蓝图是他将出任球队新赛季的首发大前锋，与爱德华兹、梅洛·鲍尔（LaMelo Ball）、麦克丹尼尔斯（McDaniels），以及戈贝尔（Gobert）并肩作战，共同冲击西部冠军。上赛季灰狼倒在西部半决赛。

曾与勇士闹翻 现被鹰队放弃

这已经是库明加连续第二年在自由市场上面临漫长的等待。去年夏天，作为受限制自由球员的他与金州勇士（Golden State Warriors）进行旷日持久的谈判，直到10月训练营期间才签下两年4680万美元的合同，但勇士坚持在第二年保留球队选项。

由于他与勇士管理层关系恶化，今年2月，勇士将他作为交易筹码送往亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），换回波尔津吉斯（Porzingis）。在鹰队期间，库明加表现不俗，场均上阵26分钟贡献13.7分，助队伍杀入季后赛东部首轮。

不过，鹰队在首轮被纽约尼克斯（New York Knicks）淘汰后，于6月决定不执行库明加新赛季2430万美元的球队选项，使他沦为自由球员。尽管湖人总经理佩林卡（Pelinka）随后与鹰队总经理萨利赫（Saleh）进行多次关于先签后换的深入谈判，但三方始终无法就交易细节达成一致，最终让灰狼有机可乘。

库明加目前在NBA已征战334场常规赛，并拥有40场季后赛经验。

值得一提的是，他职业生涯的最强季后赛发挥发生在2025年对阵新东家灰狼的系列赛中，当时他代表勇士出战，以54.3%的超高命中率，场均轰下20.3分。