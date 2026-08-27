（纽约法新电）捷克组合卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）与雅各布·门希克（Jakub Mensik），于新加坡时间星期四（8月27日），在美国网球公开赛混合双打比赛中，经历一日两战的严峻考验。

两人在半决赛惊险挽救两个赛点后，又在决赛顶住压力，赢得他们合作以来的首座大满贯冠军头衔和100万美元（约127万新元）的巨额奖金。

在争夺冠军的决胜战中，这支捷克组合面对瑞士名将贝琳达·本西奇（Belinda Bencic）与意大利选手科博利（Cobolli）在第二盘的猛烈反扑，最终以6比3、1比6、10比6险胜。在今年法网闯入男单半决赛的门希克，在赛点轰出一记精准压在反手底角的爱司球（Ace），锁定胜局。

就在同一天稍早前，卡罗琳娜与门希克在半决赛遭遇俄罗斯组合米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）／卢布列夫（Rublev）的强力挑战。捷克组合在决胜局中一度面临两个赛点，但同样是凭借门希克的关键爱司球化解危机，最终以5比4、3比5、11比9惊险过关。

背靠背的连胜让门希克和卡罗琳娜双双收获职业生涯的首个大满贯头衔。对于卡罗琳娜而言，这个冠军无疑是一剂强心针——在今年7月的温网女单决赛中，她苦战三盘仍惜败给同胞琳达·诺斯科娃（Linda Noskova），与大满贯单打冠军擦肩而过。

“到最后，是我们身上这套‘情侣装’起到关键作用。”卡罗琳娜在颁奖典礼上幽默地指着两人身穿的白栗配色球衣说道。

美网混双赛事今年步入第二个年头，比赛采用突破传统的缩短赛制，并安排在同一天进行多场比赛。此举旨在美网正赛开打前，吸引更多通常为了大满贯单打保留体力的球星参赛。

不过，本届赛事中备受瞩目的多对跨代明星组合，包括塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams，小威）与阿尔卡拉斯（Alcaraz），以及乔科维奇（Djokovic）与阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），均未能在预赛中突围。这也为其他实力不俗的球员敞开争夺大满贯荣誉的大门，并促成两场半决赛和决赛均打满决胜盘的激烈赛况。

在另一场半决赛中，贝琳达与科博利在一场拉锯战中，以4比5、4比1、10比5淘汰法国老将蒙菲尔斯（Monfils）与乌克兰名将叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）的夫妻档。这一赛果也让以球风华丽著称的蒙菲尔斯无缘在退役前奏响凯歌，他此前已宣布2026年将是他职业生涯的最后一个赛季。