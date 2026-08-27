世界乒乓球职业大联盟（WTT）支线系列赛奥洛穆茨站继续在捷克进行，新加坡混双组合郭勇／黎明映在八强赛经历五局苦战后，以3比2逆转战胜由英国人康纳·格林（Connor Green）与我国选手舒麟茜组成的跨国组合，成功挺进半决赛。

郭勇／黎明映在新加坡时间星期四（8月27日）凌晨的八强赛先以7比11落后，随后以11比6、11比8连赢两局取得领先。对手第四局以11比9扳平后，郭勇／黎明映在决胜局顶住压力，以11比9胜出，最终以3比2的总比分险胜晋级。

郭勇／黎明映将在新加坡时间同日约晚上7时30分的混双半决赛登场，与赛会二号种子的加拿大组合李元璋／张墨争夺决赛门票。

双方上周刚在WTT支线系列赛柏林站交手，当时我国混双组合在先赢一局的情况下，被加拿大组合连扳三局，最终以1比3止步首圈。

我国选手赛程密集

新加坡球员星期四将展开多线出击，除了混双半决赛的焦点战外，郭勇和黎明映还将分别出战男女单打和男女双项目，争取更进一步。

被赛会列为男单六号种子的郭勇，将在男单16强赛对上从预赛打上来的东道主选手吉日·马丁科（Jiri Martinko），形势相对乐观。我国另一名男单选手蔡劭恒则将对上三号种子、印度好手安库尔·巴塔查吉（Ankur Bhattacharjee），势必得经历一番苦战。

郭勇与蔡劭恒还将搭档作为三号种子出战男双复赛，与波兰组合帕特里克·迪兹乌巴（Patryk Dziuba）／米洛斯·萨夫恰克（Milosz Sawczak）争夺半决赛门票。

黎明映则将携手舒麟茜出战女双八强赛，被列为二号种子的我国组合将对上斯洛伐克与西班牙的跨国组合。黎明映紧接着还将出战女单16强赛，对阵丹麦的米勒·斯托菲勒根（Mille Stoffregen）。