新加坡保龄球队星期四（8月27日）在雅加达举行的第25届亚洲青少年保龄球锦标赛的团体赛中大丰收，两支男队包揽金牌和铜牌，女队也不遑多让，同样获得金牌。

我国派出两支男队出战四人团体赛，由薛智允、伊兹·伊尔凡、吴绍瑞和林国昇组成的A队以5207的总瓶分力压获得5030总瓶分的香港队夺冠，由魏宇贤、陈泓愷、莫景能，以及黄梓源组成的我国B队则以4962总瓶分摘下铜牌。

林国昇：夺金是意外惊喜 甚至没想过夺牌

这是保龄球亚青赛进行的第四天，正当我国女队前几天已屡传捷报，男队却等到星期四才迎来大爆发，八名球员皆登上了领奖台，并全部晋级个人排名前16才能进入的高手赛。

在团体赛中表现最佳的林国昇（17岁）坦言，能获得团体赛金牌，真的非常意外。他对《联合早报》说：“我既惊喜又高兴，因为我们队中有很多人都是第一次参加亚青赛，也因此被视为黑马。”

他重申：“真的没想到能获得金牌。我们甚至没有期待能获得奖牌。我们只是专注于从单人赛和双人赛中汲取的经验，并针对需要改进的地方加以调整，为团体赛做好准备。”

12名球员全数晋级高手赛

女队方面，18岁的符睿旂则无疑是最大赢家，星期一（24日）已收获女单金牌的她，星期四再携手队友符诗恩（16岁）、利喜恩（17岁）和队友努拉·萨萨比拉（Nura Salsabila，18岁）以4515的总瓶分赢得女团赛金牌。

值得一提的是，我国女队在星期三（26日）的前三局后还落后马来西亚，但凭借后三局的出色表现超越了这支卫冕冠军，时隔三年才重夺女团金牌。

另外，符睿旂还在综合了单人、双人和团体赛的成绩后，获得女子全项赛的银牌。

她说：“我非常高兴团队能在单人赛和双人赛取得佳绩后，再夺得一枚奖牌。这让我们这次的整体参赛经历更加特别，也更令人难忘。 ”

她同时说，目前的两金一银已超越自己的预期。

事实上，我国四名女队员至今都至少进账两枚奖牌，努拉此前在女单赛中获得铜牌，符诗恩和利喜恩则收获了女双铜牌，因此和男队一样，她们所有人都会在星期五（28日）的高手赛中继续亮相。

教练林维强认为，我国团队的杰出表现是团队合作精神的充分展现，也证明了当全队团结一心时，一切皆有可能。

他补充说：“我们的队伍非常年轻，许多队员都是首次参加亚青赛，这也让这项成就显得更弥足珍贵。”