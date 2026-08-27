我国混双组合郭勇／黎明映在星期四（8月27日）晚上举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）支线系列赛奥洛穆茨站半决赛中，以3比1战胜加拿大组合李元璋／张墨，成功晋级决赛的同时，也为上周在柏林站败给对方雪恨。

当天早些时候，郭勇和黎明映分别在男女单打16强和双打八强赛事中顺利闯关，让新加坡在各条战线保留争冠希望。

面对赛会二号种子李元璋／张墨，郭勇／黎明映开局迅速进入状态，以11比9先下一城。第二局双方陷入拉锯战，我国组合一度追至7比8，但加拿大组合随后连得三分，以11比7扳平局数。

第三局双方继续展开激战，比分一路紧咬至8比8。关键时刻，郭勇／黎明映顶住压力，以11比8拿下该局，再次取得领先。

来到关键的第四局，双方从开局便展开激烈对攻，比分多次交替上升。郭勇／黎明映在关键阶段把握住机会率先取得赛点，并最终以11比9锁定胜局，大比分以3比1淘汰加拿大组合，挺进决赛。

蔡劭恒男单落马 男女双均挺进半决赛

男单方面，被列为六号种子的郭勇先以8比11落入下风，但他随后两局都以11比3反超总局数。东道主选手吉日·马丁科（Jiri Martinko）在第四局以11比9反扑扳平，但郭勇在决胜局以11比7拿下比赛，顺利晋级复赛。

虽然我国另一男单蔡劭恒在16强以0比3败给印度好手安库尔·巴塔查吉（Ankur Bhattacharjee），但他与郭勇搭档作为三号种子出战男双复赛，却以3比0横扫波兰组合，延续捷克征程。

黎明映则在女双八强携手舒麟茜出战，以11比6、11比9、11比8完胜斯洛伐克与西班牙的跨国组合，让我国双打均闯进半决赛。她随后在女单16强再下一城，以3比1战胜丹麦的米勒·斯托菲勒根（Mille Stoffregen），成功锁定八强门票。