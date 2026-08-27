（华沙法新电）波兰官员星期四（8月27日）透露，波兰奥委会主席皮谢维奇（Piesiewicz）因涉嫌收受加密货币交易商贿赂，以换取赞助协议而遭到警方逮捕。

皮谢维奇被怀疑从加密货币公司Zondacrypto收取回扣。波兰政府指控Zondacrypto与民族主义反对派团体、有组织犯罪，以及俄罗斯情报机构存在联系。

波兰体育部长鲁德尼茨基（Rutnicki）在社交平台X发文证实：“皮谢维奇已被逮捕。”

他补充说：“这样的人从来就不应该担任波兰奥林匹克委员会主席……皮谢维奇已经令波兰奥林匹克运动蒙羞。”

内政部长基尔温斯基（Kierwinski）则形容皮谢维奇是“困扰奥林匹克运动的极端腐败的象征”。他说，皮谢维奇当选奥委会主席时，获得了前政府的支持；当时的政府由民族主义政党法律与公正党（PiS）领导。

当局于4月展开调查，随后波兰大多数体育总会都呼吁皮谢维奇辞去职务。

以加密货币当冬奥会奖金

这些体育总会表明，皮谢维奇负责代表奥委会与已经停止交易的加密货币基金Zondacrypto签署赞助协议。



根据协议，在今年2月米兰—科尔蒂纳冬季奥运会上夺得奖牌的波兰运动员，将获得加密货币形式的奖金。

不过，这些奖金的发放情况极不稳定。

波兰政府估计，Zondacrypto倒闭后造成的损失高达3亿5000万兹罗提（约1亿1970万新元），约有3万人成为受害者。内政部长更指Zondacrypto“实际上是一项庞氏骗局”。

媒体报道称，皮谢维奇曾从Zondacrypto负责人克拉尔（Kral）手中收到一只价值约4万欧元（约5万9000新元）的手表。皮谢维奇声称，手表是由他自己支付购买。

报道称，克拉尔目前正与检察官合作，希望在日后受审时获得较轻的刑罚。

皮谢维奇只是检察官在Zondacrypto调查中点名的众多人之一。