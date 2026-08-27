作为新加坡游泳队过去十多年来的主力，柯婷文、柯正文与柯敬文这三姐弟，将因专心学业而缺席9月19日至10月4日举行的爱知·名古屋亚运会，意味着“柯家三杰”将首次集体缺席这项亚洲体坛盛会。

他们多年来为我国征战多届东运会、亚运会、共运会以及奥运会，在区域赛场上留下亮眼成绩单。三人在东运会合计夺得94枚金牌、41枚银牌和17枚铜牌，是新加坡泳坛过去一个时代的重要力量。

29岁的柯正文早年已获新加坡国立大学杨潞龄医学院录取，但在2015年选择暂缓学医，前往美国追逐奥运梦想。2017年，他赴美国加州大学伯克利分校求学及训练，并于2021年毕业，取得分子细胞生物学学位。

他在男子50米、100米和200米仰泳以及100米蝶泳均达到A标，原本具备代表新加坡出战来临亚运会的资格。然而，曾三度参加奥运会的他却决定重返校园，并于本月进入杜克—新加坡国立大学医学院攻读博士课程，正式开启医生梦。

我国游泳健将柯正文在杜克－新加坡国立大学医学院白袍仪式前，穿上白袍拍摄个人照。（吴先邦摄）

尽管暂别泳坛，柯正文并没有完全排除未来复出的可能性，甚至把2029年新加坡主办的东南亚运动会视为一个潜在目标。但他接受《海峡时报》采访坦言：“我希望到那时我们的游泳水平能够达到一定的高度。我希望我的后辈们能够战胜一个32岁还在上学的选手。”

三人都达到了亚运A标

柯正文并非柯家唯一因学业暂别亚运的泳将，姐姐柯婷文和妹妹柯敬文同样选择把人生重心转向深造，三姐弟妹将首次集体缺席亚运会。

34岁的姐姐柯婷文自2025年9月起在新加坡詹姆斯库克大学攻读辅导与咨询硕士学位，今年1月也开始在海外家庭学校担任游泳教练，近期更成为首位获得李光耀奖学金攻读研究生学位的现役国家运动员。

她在2025年东运会上斩获三金一银一铜，成为我国史上获得最多东运奖牌（65枚）的泳将。尽管达到女子50米自由泳和50米蝶泳A标，但她在年中已决定不参加本届亚运会。

柯婷文（左）与柯敬文在去年的东南亚运动会中，为我国包揽女子100米蝶泳金牌和银牌。（档案照片）

25岁的妹妹柯敬文今年初则开始在悉尼大学攻读医学研究生课程。已达到女子100米蝶泳亚运A标的她原本想要兼顾比赛与学习，但最终发现医学院的学习压力太大，因此决定优先考虑人生的下一个阶段。

陈利裕：祝柯家三杰未来一切顺利

新加坡泳队总教练陈利裕祝愿柯家三杰未来一切顺利，并说：“我们始终致力于超越以往的成绩，但奖牌并非衡量成功的唯一标准。我们更关注的是培养一支强大的游泳团队，不仅是为了备战来临的亚运会，更是为了未来几年在各大国际赛事中取得佳绩。”

他补充道：“本届亚运会将是新加坡游泳复兴征程中的一个重要里程碑。我们的运动员延续了去年东运会的良好势头，且在其他国内赛事的表现也令人鼓舞。”