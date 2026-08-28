（巴塞罗那综合电） 巴塞罗那（Barcelona）新加坡时间星期五（8月28日）在西甲本赛季主场首场比赛以2比0击败毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）。今夏以6000万欧元（约8886万新元）从曼市（Manchester City）转会加盟的中场核心罗德里（Rodri）完成了首秀，主帅弗里克（Hansi Flick）赛后盛赞罗德里是卫冕冠军的“完美”签约。

在诺坎普球场的比赛下半场，当罗德里替补登场时，主场球迷向他送上了热烈的掌声与欢呼。弗里克在赛后记者会上谈及罗德里的首秀时说：“每个人都很高兴能看到他为我们踢球、为巴塞效力，对我们、对我们的足球哲学以及我们想要展现的足球风格而言，他都是最完美的球员。”

因缺少比赛节奏，罗德里错过了上周末5比0大胜埃尔切（Elche）的揭幕战。但他自本星期一开始与新队友参加合练，并在本场对阵毕尔巴鄂的比赛中进入替补席。

罗德里说：“我很开心能完成在巴塞罗那的第一场比赛，也很高兴球队取得了胜利并迎来两连胜。开始寻找比赛节奏非常重要，我在场上的第一段时间感觉很好。”

在本场比赛中，佩德里（Pedri）与贝尔纳尔（Bernal）获得了中场首发机会，罗德里在比赛接近一个小时后换下了贝尔纳尔。弗里克补充说：“我也必须强调，贝尔纳尔在出场的比赛时间里表现得非常好，所以我感到很满意。佩德里和贝尔纳尔……他们的表现同样棒极了。”

拉菲尼亚（Raphinha）与洛佩斯（Lopez）在上下半场各入一球，帮助巴塞在前两轮西甲比赛中取得两连胜积六分。

此外，今夏从纽卡斯尔（Newcastle）加盟的英格兰国脚戈登（Gordon）本场迎来了巴塞生涯的首次首发出场。在上场对阵埃尔切的比赛中替补登场并送出两次助攻的他在下半场被替换下场时，诺坎普看台上的主场球迷集体高呼他的名字。

谈及戈登的适应情况，弗里克说：“他的速度和比赛强度对我们非常有用，这正是我们期望他展现出来的。当然，他在世界杯结束后两周半前才刚来到这里，因此他还有提升到更高水平的潜力，而我们也需要在那个水平上的他。”