（苏黎世法新电）巴西名将阿利森·多斯桑托斯（Alison Dos Santos）在星期四（8月27日）举行的钻石联赛苏黎世站比赛中，以45秒80的成绩打破男子400米栏的世界纪录。

这名26岁的巴西选手将挪威名将瓦尔霍姆（Warholm）在东京奥运会上夺冠时创下的45秒94原世界纪录缩短了0.14秒。凭借这一破纪录表现，多斯桑托斯不仅荣获本场冠军，还收获了8万美元（约11万9000新元）的打破世界纪录专项奖金。

在比赛中，位于第六道的多斯桑托斯起跑后紧跟身旁以起跑快速著称的瓦尔霍姆。两人在最后150米弯道进直道时几乎并驾齐驱，但多斯桑托斯在主直道上开启后劲全力加速，迅速甩开瓦尔霍姆，最终以极具爆发力的冲刺单骑绝尘冲过终点。

曾夺得2022年世锦赛冠军、去年世锦赛银牌及两枚奥运铜牌的多斯桑托斯赛后激动地说：“我希望巴西全国都能像现场观众一样停下脚步观看。这是一个令人难以置信的夜晚，除了我刚刚打破了世界纪录之外，我无法用言语来形容发生了什么。我整季都展现出了极佳的状态——更快、更强。”

多斯桑托斯透露，本次突破源于训练与参赛策略的根本性调整。“我的起跑更快了，冲刺也更强了，这就是打破世界纪录所必须做到的。”他还特别向自己的教练表达了感激，并表示教练不仅是带他成长的导师，更像自己的兄长和父亲。

原世界纪录保持者瓦尔霍姆以46秒69屈居亚军，这个成绩同样打破了他去年创下的赛会纪录，尼日利亚选手纳撒尼尔（Nathaniel）以47秒50获得第三名。

瓦尔霍姆赛后谈到多斯桑托斯的表现时说：“在第四和第五栏之后，他看起来状态简直太出色了，他太棒了，但我不可能只因为他跑快了一秒我就能凭空也跑快一秒。所以我必须重回训练场去尝试新的改变。我依然相信自己还能有所突破，但今天他的表现确实难以置信。”