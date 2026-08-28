（伦敦法新电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期四（8月27日）宣布从曼市（Manchester City）租借签下埃及前锋奥马尔·马尔穆什（Omar Marmoush）。

这位27岁的前锋以租借方式加盟一个赛季，但热刺官方表示“协议中包含在明年夏天将此项转会永久化的买断条款”。据英国媒体报道，明夏的买断费用将高达6000万英镑（约1亿零363万新元）。

马尔穆什也是热刺在短短几天内从曼市签下的第二名球员。此前，巴西翼锋萨维奥（Savio）于星期二（25日）以7500万英镑的初始转会费加盟，并在第二天的首秀中斩获进球。随着马尔穆什的到来，热刺在今夏转会窗口的总支出已突破3亿英镑。在此之前，托纳利（Tonali）、费尔南德斯（Fernandes）、范赫克（van Hecke）均以高额转会费加盟，而罗伯逊（Robertson）与塞内西（Senesi）则以自由身加盟。

热刺主帅德泽尔比（De Zerbi）在俱乐部官网上说：“奥马尔正是我们俱乐部想要的球员——充满野心、极具渴望，并决心创造改变。”

“他带来了速度、智慧以及球门前的巨大威慑力。”

现年27岁的马尔穆什于2025年1月从法兰克福（Frankfurt）加盟曼市，但在挪威神锋哈兰德（Haaland）牢牢占据主力中锋的情况下，他在自己最擅长的位置上很难获得充足的出场时间。在效力蓝月亮期间，他累计出场62次，攻入16球。

在国家队层面，马尔穆什已代表埃及出场55次，攻入11球，并在今年夏天的世界杯上打满全部五场比赛，帮助埃及队挺进16强。

马尔穆什在接受热刺官网采访时说：“来到这里的感觉太棒了，托特纳姆热刺是英格兰乃至全世界最大的俱乐部之一，这里的规划对我极具吸引力。”