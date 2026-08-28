（阿布贾法新电） 尼日利亚足球总会主席伊布拉欣·穆萨·古索（Ibrahim Musa Gusau）面临着贪腐指控以及包括女足国家队在内的各级国家队一连串令人失望的战绩后，在星期四（8月27日）宣布辞职。

古索的辞职决定发生在尼日利亚足总预定举行下一届大选前的一个月。据当地媒体报道，足总董事会的数名成员也已跟随他辞去了各自的职务。

古索在阿布贾告诉记者：“我决定辞去尼日利亚足总主席的职务”，并补充称他已“建议”董事会其他成员“也一并辞职”。

据当地媒体报道，尼日利亚国家安全局正在对尼日利亚足总展开调查，指控他们涉嫌挪用政府在2024年拨付的170亿奈拉（约1600万新元）专款。这笔款项原本旨在清偿长期拖欠国家队球员及官员的津贴与奖金。

在古索宣布辞职后，尼日利亚总统蒂努布（Tinubu）的办公室发表声明说，总统已下令对国内足球管理体系进行“全面改革”，以纠正“系统内部的结构性缺陷”。总统特别顾问奥纳努加（Onanuga）在声明中指出，改革必须回应长期以来对加强治理、行政管理、利益相关者代表性、青训通路、国内联赛及问责制的需求。

作为非洲足球强国之一，尼日利亚足球管理机构长期以来一直面临着腐败和管理不善的指控，国家队球员和教练也多次公开因欠薪问题发起抗议。

女足历史性无缘世界杯

引发本次危机的导火索是尼日利亚女足国家队未能晋级2027年女足世界杯。这支曾10次夺下女足非洲杯冠军的豪强球队，在今年的非洲杯八强战中止步，随后在世界杯外围赛附加赛中1比2不敌南非队。这意味着自1991年女足世界杯创办以来，尼日利亚女足将首次无缘这一全球顶级赛事。

此外，尼日利亚男足国家队也在此前连续无缘过去的两届世界杯正赛。

尽管选择辞职，古索依然为其任内的履历进行了辩护，并将财务困难归咎于该国整体经济困境与外汇波动。同时，他在离任前宣布与阿迪达斯（Adidas）达成了一项全新的赞助合作，每年将为尼日利亚足球提供450万美元（约571万新元）的现金赞助。