（曼彻斯特路透电）一份法庭文件显示，欧足联已向美国联邦法院申请授权，要求获取国际足球联合会（FIFA）位于佛罗里达州相关机构的证词与文件，并计划以此为据，在瑞士对国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）提起刑事诉讼。

欧足联在依据美国法律提交的单方面申请中表示，正考虑就一项已遭搁置的计划，对因凡蒂诺及其他国际足联官员和顾问采取刑事诉讼行动。

这项计划原拟将与男足、女足世界杯及世俱杯挂钩的商业权利，转移至一家名为“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）的新子公司。

欧足联指控因凡蒂诺与一小群顾问及投资者，耗时一年多拟定这个方案，绕开国际足联的正常程序，也未曾征询国际足联理事会、各大洲足联或会员总会的意见，就连国际足联秘书长格拉夫斯特伦（Grafstrom）都被排除在外，直至7月28日方案才对外公布。

据报在FFE方案起草的过程中，就连国际足联秘书长格拉夫斯特伦（右）都被排除在外。图为在今年7月的世界杯期间，他和中北美及加勒比海足球联合会主席蒙塔利亚尼（左）一起站在多伦多的球场上。（路透社档案照片）

这份申请文件要求美国法院授权对两家位于佛罗里达州的国际足联相关机构展开证据开示（discovery）。欧足联指出，这两家机构可能掌握与FFE交易方案的构思、架构设计、估值及审批过程相关的文件和证人信息。

路透社已就此联系国际足联置评。因凡蒂诺此前曾将FFE方案称为“难得的机遇”，称此举可增加足球发展基金，并强调这仅是一项提案，须获得国际足联211个会员总会的多数支持及国际足联理事会的批准。

欧足联说，他们与其他利益相关方正准备在瑞士对因凡蒂诺提起诉讼，并依据《瑞士刑法典》第158条，控告因凡蒂诺构成刑事上的管理失当（criminal mismanagement）。

国际足联财务状况良好 欧足联质疑为何仍需外部投资

在原先的FFE计划中，因凡蒂诺指定由库什纳（Kushner）掌控、与Thrive Capital有关联的投资工具Thrive Eternal，牵头组织投资方财团。

欧足联指控，相关投资者原本将借此在国际足联商业部门中获得永久性的财务权益。它还指出，投资者原本愿为FFE的股权支付42亿美元（约53亿3700万新元），据此计算这项业务估值约为200亿美元。

欧足联进一步指出，这一估值大幅低估了国际足联商业权利的实际价值，并指控这个估值既未经公开招标，也未经独立评估机构核实。同时，欧足联认为国际足联财务状况良好，质疑方案的合理性。

“国际足联目前坐拥数十亿美元储备，这笔钱属于各会员总会。问题在于，国际足联主席为何认为有必要引入外部投资者来扩大发展基金。”

欧足联暂时不抵制国际足联赛事

在FFE计划公开后，欧足联表示强烈反对，并扬言抵制国际足联旗下包括世界杯的各大赛事。不过，在获得FFE项目已“永久撤回”的书面保证后，欧足联已暂时搁置抵制国际足联赛事的计划。

欧足联在星期四（8月27日）发布的声明中说：“于7月30日获得国际足联提供的两项所需保证，并与各会员总会磋商后，欧足联现已同意暂时搁置欧洲球队在新赛季退出国际足联赛事的计划。”这意味着，下个月在波兰举行的20岁以下女子世界杯中，所有参赛队伍都可照常出战。

不过，欧足联称，已得到成员总会的一致授权，可以动用“一切可行的体制、政治及法律途径”，以推动改革并恢复对主席职权的限制。

欧足联还呼吁对已遭搁置的FFE方案展开“真正独立的外部审查”，并说：“国际足联不能自我调查，还期望足球界对调查结果照单全收。”

沙特力挺因凡蒂诺

因凡蒂诺已宣布，将于2027年3月寻求开启第四个任期。目前，他仍获得非洲及南美洲足联的支持，沙特阿拉伯足球总会也在星期四表态力挺。

沙特足总在官网声明中说：“现阶段，沙特足总支持国际足联主席詹尼·因凡蒂诺及国际足联领导层继续努力，以恢复足球大家庭的团结，并持续为所有人的利益发展这项运动。”

国际足联主席因凡蒂诺（中）近日在东南亚活动。在现场观看亚细安锦标赛决赛后，他星期三又在越南视察正在施工中的足球场，这个场地可容纳6万人。（路透社）

与此同时，欧足联警告称，若因凡蒂诺寻求连任，它将与其他伙伴洲际足联合作，确保各会员总会能有一个“可信的替代方案”，以致力于推动改革。