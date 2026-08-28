（东京综合电）定于9月揭幕的爱知—名古屋亚洲运动会面临接待危机。由于参赛总人数激增至1万7000人，日本组委会因预算吃紧和接待空间不足，已要求新增的参赛代表团人员自行解决住宿问题。

本届亚运会将于9月19日至10月4日在日本爱知县及名古屋市周边地区举行。组委会原先预计将有约1万5000名运动员与随队官员参与，规模本来就已超越夏季奥运会。然而，亚洲奥林匹克理事会上周公布的最新数据却攀升至1万7000人（包括1万1000名选手及6000名官员）。

未设专用选手村 依靠邮轮与货柜屋

为压缩办赛成本，本届赛事并未兴建专用的亚运选手村，而是采取分散安置方案，租用意大利“歌诗达赛琳娜号”（Costa Serena）邮轮供4000至5000名运动员入住。另约2000人入住临时集装箱式木屋，其余人员则分散在爱知县内及东京都等地的合作酒店。

随着亚奥理事会在今年3月临时增设桌式足球与板网球等项目，代表团规模进一步膨胀，让原本就紧张的接待能力彻底见底。

爱知县知事：无额外预算与空间

亚运组委会会长、爱知县知事大村秀章（图）直言，组委会既缺乏人手，也没有额外经费来承接超额人员。（法新社）

亚运组委会会长、爱知县知事大村秀章直言：“我们完全没有针对超额人数编列预算，现场也根本没有多余的住宿空间。如果他们坚持前来，就必须自行解决住宿。”

名古屋市长广泽一郎星期三（8月26日）也表达了相同立场。他坦言，无论从筹备时间、接待容量还是财政预算来看，要吸纳这批新增人数都极其困难。

据悉，地方组委会此前已正式向亚奥理事会提出缩减参赛人数的要求。针对目前的僵局，亚奥理事会尚未作出公开回应。