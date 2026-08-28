（悉尼法新电）五届奥运会游泳金牌得主、澳大利亚女子仰泳名将凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown）星期五（8月28日）誓言，将全力夺回属于她的50米和100米仰泳世界纪录，并立志继续征战，直到2032年家门口的布里斯班奥运会。

现年25岁的凯莉目前仍是女子100米和200米仰泳的奥运会及世锦赛双料冠军，但近期饱受腺热与手腕骨折困扰，缺席了共运会和泛太平洋游泳锦标赛。在本月于巴黎举行的欧洲游泳锦标赛上，意大利19岁小将莎拉·柯蒂斯（Sara Curtis）刷新由凯莉保持三年的50米仰泳世界纪录（26秒86），将成绩定格在26秒56。

凯莉在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说：“有些属于我的纪录被打破了，我想把它们夺回来。奖牌永远是我的，但世界纪录本就是用来被打破的。”

尽管凯莉目前仍握有200米仰泳世界纪录，但她的100米世界纪录已在2024年被美国名将雷根·史密斯（Regan Smith）改写。被广泛誉为泳坛史上最伟大仰泳选手的凯莉承认，自己“还有很多功课要做”，但她乐于迎接挑战。

凯莉说：“比起被别人追赶，我现在更享受去追赶别人的感觉，这也重新点燃我内心的斗志。”

目前，凯莉已重返泳池恢复训练，短期目标锁定2028年洛杉矶奥运会，而长远目标则是2032年在本土作战的布里斯班奥运会。她说，瑞典传奇名将萨拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）产后复出仍能重返巅峰的经历给她很大启发：“如果我也能做到这一点，我一定会坚持游到2032年布里斯班奥运会。”