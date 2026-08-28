“在得知自己获得（世界）第八名的那一刻，我真的非常激动，我知道这个成绩有多么重要——不仅对作为运动员的我意义重大，也关系到我是否还有机会继续走下去。”

我国赛艇选手傅雪铧星期四（8月27日）在世界赛艇锦标赛轻量级女子单人双桨项目中，夺得B组决赛第二名，总排名跻身世界第八，创造狮城赛艇选手的世锦赛最佳成绩。赛后，这名前奥运选手在荷兰阿姆斯特丹越洋接受《联合早报》采访时如此感叹。

傅雪铧说，世锦赛成绩是“试金石”，证明自己依然具备世界级水平。“我目前获得的运动员资助只持续到10月，所以我知道，这次世锦赛的成绩将成为重要依据，证明我具备在世界舞台上取得好成绩的潜力和能力。”

鲜为人知的是，在短短四个半月的备赛期间，她两边肩膀曾相继脱臼，一次在训练中意外受伤，另一次是在海岸赛艇选拔计时赛中，为了冲过终点线跳跃时造成。“确实有一些日子，我会怀疑自己究竟要怎样才能坚持下去。”

在短短四个半月的备赛中，傅雪铧左右肩膀先后脱臼，但她还是坚持下来，最终取得B组决赛第二、总排名世界第八的好成绩。（受访者提供）

“没有他我走不到今天”

本届世锦赛于8月24日至30日在阿姆斯特丹的博斯巴恩赛道举行，共有来自64个国家和地区的800多名选手角逐23个小项。35岁的傅雪铧是我国唯一参赛的女选手。

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世界第八，这番亮眼成绩的背后，伴随着无数个默默划桨的日夜。今年4月，她其实已经在准备退役，但出任我国赛艇队新帅的意大利人图奇纳尔迪（Tuccinardi）改变了她的想法，认为她依然具备竞争力。

傅雪铧感叹说：“如果没有他，我觉得自己不会走到今天。有时候，一个人的信念真的可以彻底改变另一个人的人生方向。”

图奇纳尔迪曾以轻量级选手身份赢得世界冠军头衔，傅雪铧形容，没有比他更适合带领她经历这一切的人。

“在比赛过程中，我都能听见他的声音在脑海里回响；当他骑着脚踏车沿着赛道在我身边跟进时，我都能听见他的声音。等到晚上吃饭的时候，他的声音已经变得沙哑了。”

来自意大利的世界冠军图奇纳尔迪（左）是傅雪铧（右）的最强后盾，在训练和生活中都尽己所能地支持后者。（受访者提供）

“单人艇上无处可藏”

在赛场外，傅雪铧是陈笃生医院的一名护士。为了备战世锦赛，她像2021年备战东京奥运那样，再次请了无薪假。此后四个半月，她减重超过11公斤。

她坦言，自己曾长期回避单人双桨这个项目。“这项比赛非常令人畏惧，也会让你直面自己。在单人艇上，你无处可藏。体育归根结底很简单——你可以谈论自己能做什么，但当你坐在起点线上时，你只能用表现来证明。”

傅雪铧的本职工作是陈笃生医院的一名护士，在备战重大赛事时，她需要和医院请无薪假。（受访者提供）

而努力也有回报。新加坡赛艇总会赛后在社媒发文说，傅雪铧在前1000米划出的速度足以排进世界前三，只要有完整赛季的系统化训练，这份潜力明年就能转化为成绩。

这趟世锦赛之旅，也阐释“众志成城”的定义。傅雪铧出征前，本地品牌“豆先生”（Mr Bean）等单位和个人向她和赛艇总会捐款，世界排名第一的新加坡巧固球女队也捐出刚刚收到的4000元体育奖金，整项支持活动总值达到5万4000元。赛后，傅雪铧对此深表感谢。

出征世锦赛前，傅雪铧（前排）不仅得到外界的资金援助，也有队友前来班丹蓄水池的训练场地为她加油打气。（档案照片）

“感谢巧固球女队、豆先生，以及所有捐款给我、联系我、分享我的故事，或者只是单纯相信我的人——这个成绩同样属于你们。”

“我想挑战世界冠军”

可惜的是，受往季成绩与资格所限，新加坡赛艇队无缘即将到来的爱知－名古屋亚运会。不过，傅雪铧说，2028年洛杉矶奥运会仍是她可以追逐的梦想，而2029年的主场东运会对她也别具意义。

她分享道，自己是在2015年的新加坡东运会首次学习赛艇并为国出征，“如果14年后能够再次参加（主场）东运会，并以此结束自己的职业生涯，会是很特别的一件事”。

傅雪铧曾代表我国参加2021年的东京奥运会，但在那之后由于缺乏正式教练，一度有退役的念头，好在新教练看中她的潜力，让她今年重回赛场。（档案照片）

总结这届世锦赛，她认为差距在后半程，而这正是完整赛季训练能补上的部分。“我不想离开这次世锦赛时只想着：‘太棒了，我获得了第八名。’我希望自己离开时想的是：‘这就是我们在四个半月内能够做到的事情。’那么，如果给我们整整一年，我们又能做到什么？

“我想冲击领奖台，也想看看自己最终能否挑战世界冠军。”