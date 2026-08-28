“红军”利物浦（Liverpool）将在新加坡时间星期六（8月29日）晚上于安菲尔德球场迎战诺丁汉森林（Nottingham Forest）。那是球队本赛季的第一场主场赛，也是新帅伊拉奥拉（Iraola）在利物浦的正式比赛主场首秀。



红军在上周末的英超首轮客战纽卡斯尔（Newcastle），虽取得2比2的平局，但整体表现令人失望，本仗必希望能以更好的表现开启主场征程。

在这场比赛中，利物浦两度处于落后，幸得哈克波（Gakpo）下半场进球，以及索博斯洛伊（Szoboszlai）压哨攻入罚球，才惊险抢下一分。

红军急需引援

伊拉奥拉的球队在这场比赛前阵容本已捉襟见肘，急需通过转会市场补强，而这场平局也暴露出球队的诸多弱点。

在这场比赛中，恩古莫哈（Ngumoha）首发出任右边锋，与左路的哈克波组成两翼。后者虽取得了进球，但两人的创造力不足以让前锋伊萨克（Isak）对旧东家构成威胁。

另一方面，由格拉文贝赫（Gravenberch）与索博斯洛伊组成的双后腰组合，也因防守意识不足而广受批评。两人都被认为应该对球队的两个失球负起责任。

据报道，球会过去几天一直在探索引进摩纳哥中场卡马拉（Camara）的可能性。

伊拉奥拉星期四（27日）也说，球会正在积极物色更多边锋并不是什么秘密。此前有报道称，红军已非常接近与巴黎圣日耳曼（PSG）就法国边锋巴尔科拉（Barcola）的转会达成一致。



利物浦也被指有意引进布赖顿（Brighton）边锋明特（Minteh）和水晶宫（Crystal Palace）前锋萨尔（Sarr），以填补球队历史最佳射脚之一的埃及“法老王”萨拉赫（Salah）离队后所留下的空缺。

格拉斯纳上赛季带领水晶宫夺得欧洲协会联赛冠军，但本季执掌诺丁汉森林教鞭后，已连续两场正式比赛落败。（路透社）

诺丁汉森林要避免三连败

他们本轮的对手诺丁汉森林则迫切想要避免三连败。这支上赛季还在征战欧洲联赛，最终却仅排名第16的球队，在上周末英超首轮主场以0比1败给利兹（Leeds）后，周中联赛杯于相同地点迎战相同对手，竟再以0比2落败。

诺丁汉森林近一年来换帅如换衣，现任主帅格拉斯纳（Glasner）是他们在短短12个月内的第五任主帅，球队若不及时止颓，这名上赛季协助水晶宫夺得欧洲协会联赛冠军的奥地利主帅早早下课，一点也不让人意外。

话虽如此，但红军近四次对垒诺丁汉森林仅胜一场，本仗即便主场摆阵也绝对不可掉以轻心。