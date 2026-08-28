我国乒乓球小将黎明映在新加坡时间星期四（8月27日）下午举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）支线系列赛奥洛穆茨站女单半决赛中，以1比3不敌日本好手面手凛，无缘决赛。她稍后将与郭勇搭档在混双决赛中争冠。

当天早些时候，黎明映在女单复赛鏖战五局后，以4比11、11比8、14比12、4比11及11比5逆转战胜头号种子、波兰女将纳塔利娅·巴约尔（Natalia Bajor）。她还搭档舒麟茜出战女双半决赛，但鏖战五局后以2比3遗憾不敌日本组合面手凛／竹谷美涼。

女单半决赛再次面对面手凛，黎明映在一度领先三分的情况下，让对手追到9比9并率先取得赛点。虽然黎明映成功挽回一个赛点，但面手凛连取两分以12比10惊险拿下首局。

黎明映次局开赛就陷入逆风，虽然她不放弃苦苦追分，但仍以5比11吞败。只需再胜一局就能晋级决赛的面手凛在第三局继续掌控节奏，黎明映在中途请求暂停后找回状态，从3比6一路打到11比9，成功扳回一局。

来到关键的第四局，逐渐熟悉对方的两人开始展开激烈攻防战，黎明映在9比7领先后连丢三分，即便她冷静挽回两个赛点，但仍以11比13败给面手凛，总比分1比3止步女单半决赛。

我国仅存混双独苗

男单方面，郭勇在复赛奋战三局后，以6比11、10比12及7比11不敌此前淘汰我国另一名男单球员蔡劭恒的三号种子、印度的安库尔·巴塔查吉（Ankur Bhattacharjee）。

郭勇与蔡劭恒还携手出战男双半决赛，但以5比11、9比11、11比9及5比11败给由匈牙利的桑托西（Szantosi）与波兰的扎莱夫斯基（Zalewski）组成的跨国组合。

这也意味着黎明映与郭勇可以把精力放在接下来的混双决赛上，上周才开始搭档的两人将与斯洛伐克男将卢博米尔·皮斯特耶（Lubomir Pistej）及波兰女将纳塔利娅组成的跨国组合，争夺冠军。